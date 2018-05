Marvel-Film Comicheld Deadpool führt die deutschen Kinocharts an

Baden-Baden / DPA

Mit dem Start führt die Actionkomödie „Deadpool 2“ mit Ryan Reynolds die deutschen Kinocharts an. Wie Media Control am Montag basierend auf vorläufigen Trendzahlen mitteilte, sahen den Film von Donnerstag bis Sonntag mehr als 660 000 Besucher.

Der Vorgänger „Deadpool“ sei im Februar 2016 auf etwa 713 000 Wochenendbesucher gekommen. Der ungewöhnliche Comicheld Deadpool hat sich auch in Nordamerika an die Spitze der Kinocharts gekämpft.

Das Superhelden-Epos „Avengers: Infinity War“ rutschte mit knapp

184 000 Besuchern von Platz eins auf zwei. In seiner vierten Einspielwoche komme der Film nun auf 2,95 Millionen Zuschauer.

Auf die dritte Position sank „Wahrheit oder Pflicht“ (im Original: „Truth or Dare“) mit knapp 84 000 Wochenendbesuchern. In dem Horrorfilm von Regisseur Jeff Wadlow lässt sich Studentin Olivia von einer Freundin dazu überreden, ihre Ferien in Mexiko zu verbringen. Dort landet sie schließlich, zusammen mit anderen jungen Leuten, in einer mysteriösen Höhle.

Von Nummer sechs auf vier stieg die Komödie „I Feel Pretty“ von den Regisseuren Marc Silverstein und Abby Kohn in ihrer zweiten Woche mit etwa 56 000 Wochenendbesucher. Es ist eine turbulente Geschichte um Renee (Amy Schumer), die gegen ein paar Kilo zuviel auf den Rippen kämpft.

Die Top 5 schließt „Rampage - Big Meets Bigger“ ab. In dem Monsterfilm muss sich Actionstar Dwayne Johnson mit gigantischen Bestien rumschlagen. Das wollten am Wochenende gut 56 000 Zuschauer sehen.