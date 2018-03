Neues aus Hollywood Amy Poehler gibt ihr Regie-Debüt

Los Angeles / DPA

Die amerikanische Schauspielerin Amy Poehler (46, „Baby Mama“, „Sisters“) will mit der Komödie „Wine Country“ ihren ersten Spielfilm inszenieren. Dafür holt sie Kolleginnen wie Rachel Dratch und Maya Rudolph vor die Kamera, wie das US-Branchenblatt „Hollywood Reporter“ berichtet.

Poehler will selbst auch eine Hauptrolle spielen und den Netflix-Film mitproduzieren. „Wine Country“ dreht sich um langjährige Freundinnen, die im kalifornischen Wein-Gebiet Napa Valley einen 50. Geburtstag feiern. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat in Napa und in Los Angeles beginnen. Poehler führte zuvor bei einigen Folgen der Comedy-Serie „Parks and Recreation“ Regie, in der sie auch die Hauptrolle spielte.