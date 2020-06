Lionel Richie (70) will seine Hit-Balladen auf die Leinwand bringen. Der amerikanische Popstar und das Walt Disney Studio würden ein gemeinsames Filmmusical planen, berichteten die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“.

Richie wurde durch Schmachtfetzen wie „Say You, Say Me“ oder „Hello“ berühmt. Den Berichten zufolge trägt das Projekt den Arbeitstitel „All Night Long“ nach einem von Richies Hits. Als Drehbuchautor soll Pete Chiarelli („Crazy Rich“, „Selbst ist die Braut“) an Bord sein.

Der 1949 im US-Bundesstaat Alabama geborene Sänger wurde erst als Mitglied der Commodores bekannt. Für die Band schrieb Richie Hits wie „Easy“, „Three Times a Lady“ und „Sail On“. Als Solokünstler wurde er in den 1980er Jahren zum Weltstar.

Mit „All Night Long“ trat er bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles auf, mit Michael Jackson schrieb er die Live-Aid-Hymne „We Are The World“. Vier Grammys und ein Oscar für den Song „Say You, Say Me“ aus dem Film „White Nights - Die Nacht der Entscheidung“ besiegeln seinen Status als großer Star.

Filmmusicals räumten zuletzt in Hollywood an den Kinokassen aber auch bei Preisverleihungen kräftig ab, darunter das Biopic „Bohemian Rhapsody“ über Freddie Mercury und „Rocketman“ über das Leben von Elton John.

