Deutsche Kinocharts „Solo: A Star Wars Story“ startet mit 330 000 Besuchern

Baden-Baden / DPA

Der neue „Star Wars“-Ableger „Solo“ ist auf Platz eins der deutschen Kinocharts eingestiegen. Rund 330 000 Besucher sahen den Film von Oscarpreisträger Ron Howard am Startwochenende, wie Media Control am Montag mitteilte.

Die Geschichte geht zurück in die Vergangenheit, als Han Solo, gespielt vom US-Schauspieler Alden Ehrenreich, noch ein junger Mann war und seinen Weg im Leben suchte.

Bei den Besucherzahlen bleibt „Solo: A Star Wars Story“ allerdings weit hinter dem ersten Spin-off der Sternenkrieg-Saga zurück: „Rogue One: A Star Wars Story“ des britischen „Godzilla“-Regisseurs Edward Gareth hatte im Dezember 2016 am Startwochenende in Deutschland mehr als eine Million Besucher angelockt.

Die Actionkomödie „Deadpool“ mit Ryan Reynolds rutscht mit 283 500 Wochenendbesuchern auf den zweiten Platz ab, übertrifft jedoch in der zweiten Einspielwoche mit 1,27 Millionen Besuchern bereits deutlich die Millionenmarke.

Von Zwei auf Drei fällt das Superhelden-Epos „Avengers: Infinity War“ mit 74 500 Besuchern zurück. Einen Platz verliert auch der Horrorfilm „Wahrheit oder Pflicht“ (39 500) auf der Vier. Als Fünfter kehrt „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ (28 000) in die Spitzengruppe zurück. Die Verfilmung des Kinderbuchklassikers von Michael Ende zählt insgesamt mittlerweile 1,45 Millionen Besucher.

Solo: A Star Wars Story