MeToo-Bewegung 82 Film-Frauen protestieren in Cannes

© Foto: Joel C Ryan

Ein starkes Zeichen: 82 Frauen der Filmindustrie auf den Stufen zum Festival- und Kongresspalast. Foto: Joel C. Ryan © Foto: Joel C Ryan

© Foto: Joel C Ryan

Jurymitglied Kristen Stewart (l-r), Lea Seydoux, Khadja Nin, Ava Duvernay, Jurypräsidentin Cate Blanchett und Regisseurin Agnés Varda inn Cannes. Foto: Joel C Ryan © Foto: Joel C Ryan

Die Schauspielerinnen Sofia Boutella (l-r), Salma Hayek und Patty Jenkins zusammen mit insgesamt 82 Frauen auf den Stufen zum Festivalpalast in Cannes. Foto: Vianney Le Caer © Foto: Vianney Le Caer

Model Naomi Campbell wirbt in Cannes für die Hilfsorganisation „Fashion for Relief“. Foto: Vianney Le Caer © Foto: Vianney Le Caer

Eine der wenigen: Regisseurin Vanessa Filho stellte in Cannes ihren Film „Angel Face“ vor. Foto: Vianney Le Caer © Foto: Vianney Le Caer