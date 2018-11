Neu im Kino 22. November: Die Kinostarts der Woche

Ulm / DPA/SWP

Ihr wollt immer Up-to-Date sein was im Kino läuft? Unsere Kinostarts der Woche geben euch einen wöchentlichen Überblick zu den Neustarts.

+++ 22. November 2018 +++

Bei den Kinostarts in dieser Woche ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Pünktlich, kurz vor dem ersten Advent, kommt auch ein Weihnachtsfilm in die Kinos. Durch „Charles Dickens: Der Mann der Weihnachten erfand“ bekommt ihr einen ganz anderen Blickwinkel auf die besinnliche Zeit - ein Film für die ganze Familie.

Zum gruseln bringt euch diese Woche die bereits zum fünften Mal erzählte Geschichte der Hackerin Lisbeth Salander. Der Film „Verschwörung“ ist bereits das dritte Remake der Millennium-Triologie.

Das Musikdrama „So viel Zeit“ brilliert nicht mit seiner einzigartigen Geschichte sondern vielmehr mit der Besetzung. Der Film erzählt von der Musik und vom Leben - und davon, dass es nie zu sät dafür ist, einen neuen Pfad einzuschlagen.

+++ 15. November 2018 +++

Diese Woche wird magisch, denn J.K. Rowling ist mit ihrem zweiten Teil des Fantasyabenteuers „Phantastische Tierwesen“ zurück in den Kinos.

Wer was zum gruseln will, kann sich in die Welt der 70er Jahre in Berlin zurückversetzen lassen und in „Suspiria“ dunklen Ritualen auf die Spur gehen.

Zum lachen bringt uns diese Woche Comedy-Star Kevin Hart mit seiner lustig leichten Komödie „Night School“.

Das gesamte Kinoprogramm des Cineplex in Ulm findet ihr hier. Falls ihr lieber ins Dietrich Theater nach Neu-Ulm gehen möchtet könnt ihr hier nachschauen.

Die Kinos in Ulm in der Übersicht

Die Kinos in Ulm und Neu-Ulm findet ihr auf unserer Karte im Überblick.

Das könnte dich auch interessieren: