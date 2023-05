Johannes Oerding hat das geschafft, wovon die meisten nur träumen: von einem kleinen Dorf in Niederrhein auf die großen Bühnen des Landes. Mittlerweile gehört er zu den erfolgreichsten Singer-Songwritern in ganz Deutschland. Udo Lindenberg attestiert Johannes Oerding „eine Kehle aus Gold“. Aktuell lädt er als Gastgeber von „Sing meinen Song“ 2023 auf Vox deutsche Musikstars zum Tauschkonzert ein.

Doch wer ist der Musiker privat? Wer ist seine Ex-Freundin und hat er Kinder? Ina Müller, Alter, Lieder, Instagram – alle Infos und Fakten zu Johannes Oerding findet ihr hier.

Johannes Oerding im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um den Sänger im Überblick:

Name: Johannes Oerding

Johannes Oerding Alter: 41

41 Geburtstag: 26.12.1981

26.12.1981 Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Geburtsort: Münster

Münster Wohnort : Hamburg

: Hamburg Größe: 1,75 m

1,75 m Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Beruf: Sänger, Songwriter

Sänger, Songwriter Ex-Freundin: Ina Müller

Ina Müller Kinder: keine

keine Instagram: johannesoerding

Johannes Oerding & Ina Müller: Trennung

Im Mai 2023 wurde bekannt, dass sich Johannes Oerding und Ina Müller nach circa zwölf Jahren Beziehung getrennt haben. „Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege“, wurde Johannes Oerding von der dpa zitiert. Es heißt, dass die beiden Stars weiterhin Freunde bleiben wollen. Das getrennte Paar aus Hamburg hat keine Kinder.

Johannes Oerding & Ina Müller: Warum waren sie nie verheiratet?

Verheiratet waren Johannes Oerding und Ina Müller nicht: „Wir kriegen das sehr gut hin. Ich kann prima allein sein, meine Arbeit machen und selbstständig leben. Das gilt auch für meine Freundin. Wir haben das immer geschafft, was auch daran liegt, dass wir beide zu hundert Prozent den Job machen, den wir lieben. Sonst wäre es vielleicht schwieriger“, erzählte der Sänger dem „Spiegel“. Der Altersunterschied von 16 Jahren störte Johannes Oerding überhaupt nicht.

Johannes Oerding ist Gastgeber bei „Sing meinen Song“ 2023

Johannes Oerding war 2019 zum ersten Mal Teilnehmer bei „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“. 2021 sowie 2022 durfte er sogar als Gastgeber in der beliebten Vox-Show auftreten. Auch 2023 lädt Oerding zum Tauschkonzert ein. Mit dabei sind unter anderem Nico Santos, LEA und Clueso.

Johannes Oerdings Lieder: „Alles brennt“, „An guten Tagen“, „Plan A“

Bei einem Stadtfest in seinem Heimatort Geldern-Kapellen wurde der Sänger 1999 nach dem Auftritt mit seiner Schülerband von Produzenten angesprochen. Mit gerade einmal 17 Jahren unterzeichnete Oerding seinen ersten Plattenvertrag. 2009 spielte Johannes Oerding erstmals im Vorprogramm von Bands wie „Simply Red“ oder „Ich + Ich“. Der Durchbruch gelang ihm 2011 mit dem Album „Boxer“, womit er auf Platz 11 der deutschen Album-Charts landete. Seine darauffolgenden drei Alben „Für immer ab jetzt“, „Alles brennt“ und „Kreise“ platzierten sich in den Top 10. Der 40-Jährige hat bisher sieben Studioalben veröffentlicht und ist vor allem für seine Songs wie „Alles brennt“, „Nichts geht mehr“ und „An guten Tagen“ bekannt. Besonders erfolgreich war sein viertes Album „Alles brennt“ aus dem Jahr 2015. Dieses verkaufte sich mehr als 200.000 Mal und wurde mit Platin ausgezeichnet. Sein letztes Album mit dem Titel „Konturen“ erschien 2019. Im März 2022 veröffentlichte Johannes Oerding seine neue Single „Plan A“. Im Frühling 2023 erschien seine Single „Der Sonne hinterher“.

Johannes Oerding: Tour 2023

Seit Frühjahr 2023 ist der Sänger wieder auf Tournee. Seine „Plan A Tour“ führt ihn im Sommer von Karlsruhe über Mannheim, Saarbrücken und Köln bis nach Hamburg. Tickets für die Veranstaltungen sind noch erhältlich. (Stand: 26.05.2023)

Johannes Oerding war Coach bei „The Voice“ 2021

„Sing meinen Song“ ist aber nicht das einzige TV-Format, in dem Johannes Oerding bislang zu sehen war. 2021 war der Sänger Coach in der Sat.1-Castingshow „The Voice of Germany“. In der elften Staffel saßen neben dem 40-Jährigen auch Sarah Connor, Nico Santos und Mark Forster auf den roten Stühlen.