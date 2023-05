Er ist das Show-Gesicht des deutschen Schlagers: Die Rede ist von Florian Silbereisen. Mit seinen spektakulären Schlager-Sendungen erreicht er regelmäßig ein Millionenpublikum. Fernab der Kameras führt der Moderator dagegen ein entspanntes Leben. Wo wohnt der Entertainer?

Mehr alsleben in der Gemeinde Mondsee. „Wir haben hier alles, was man braucht“, prahlt der Ex von Helene Fischer . „Ich brauche im Sommer nirgends hinfahren, weil ich die Welt ein bisschen kenne., macht Florian Silbereisen deutlich.

– die Region unweit der deutschen Grenze ist bei Touristen besonders beliebt. Derverfügt über zahlreiche Badestellen und ist für seinebekannt. Und genau das liebt Florian Silbereisen an seinem Zuhause., verrät der Schlagerstar, der seinen Sommerurlaub in diesem Jahr daheim am Mondsee verbringen wird. Schon gesehen? So sah Florian Silbereisen als Kind aus!