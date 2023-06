Zum fünften Mal konnten sich die Frauen des FC Bayern München zum deutschen Meister krönen. Nach einem 11:1 gegen Turbine Potsdam holten die Mädels von Cheftrainer Alexander Straus die Schale und feierten mit den Herren der Bayern die Meisterschaft auf dem Marienplatz.

FC Bayern holt sich zwei Top-Spielerinnen

und hat daher auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der amtierende deutsche Meister möchte in den kommenden Jahren seinen Spitzenplatz in der Bundesliga festigen Die Bayern verpflichten die dänische Stürmerin Pernille Harder und die schwedische Nationalspielerin Magdalena Eriksson vom FC Chelsea . Beide Top-Spielerinnen haben einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Liebespaar läuft für den FC Bayern auf

Das Besondere: Harder und Eriksson sind ein Liebespaar. 2014 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Beide gelten als Vorbilder in der LGBTQ-Szene. „Wir waren von Anfang an ziemlich offen, als wir uns trafen. Von da an hatten wir beide eine erfolgreiche Karriere, wir wurden beide zu Vorbildern und bekannten Namen. Es ist einfach passiert. (...) Es war uns wichtig, nichts zu verbergen und einfach wir selbst zu sein“, betonte Magdalena Eriksson in einem BBC-Podcast.

Dieser WM-Kuss sorgte für Aufsehen

Vor einigen Jahren sorgte das Paar für Furore. Schweden schoss Dänemark aus der WM-Qualifikation 2019. Pernille Harder war nicht sauer auf ihre Freundin. Ganz im Gegenteil: Die Dänin kam im Schweden-Trikot ins Stadion und feuerte Magdalena Eriksson während der WM an. Nach dem Sieg gegen Kanada lief die Verteidigerin zu ihrer ausgeschiedenen Freundin in Richtung Tribüne und küsste sie. Eine Szene, die auf Instagram für Aufmerksamkeit sorgt. „Als ich am nächsten Tag nach dem Spiel aufwachte, ging es viral“, so Eriksson. Die britische Zeitung „The Guardian“ hat ein Video zu dem Kuss auf YouTube veröffentlicht.