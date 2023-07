77 Jahren in Los Angeles gestorben. Auch die Todesursache ist bekannt: Die „Eagles“ schreiben, dass Meisner „aufgrund von Komplikationen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung“ verstorben sei. Wie die Band auf ihrer Webseite mitteilt, ist Randy Meisner am Mittwoch im Alter vonin Los Angeles gestorben. Auch die Todesursache ist bekannt: Die „Eagles“ schreiben, dass Meisnerverstorben sei.

„Hotel California“ machte die „Eagles“ weltberühmt

„Randy war ein integraler Bestandteil der Eagles und maßgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt“, würdigt die Band ihren einstigen Bassisten und Sänger. 1971 gründete Meisner die „Eagles“ gemeinsam mit Glenn Frey, Don Henley, and Bernie Leadon. In den ersten Jahren konnte die Band in den USA einige Charterfolge verbuchen. 1977 veröffentlichten die „Eagles“ ihren weltweit erfolgreichsten Hit „Hotel California“. Dieser klettere in Deutschland auf Platz sechs der Charts. In den USA heimste der Song Gold und Platin ein.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Randy Meisner in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen

1977 verließ Randy Meisner die Band nach einer Auseinandersetzung mit Glenn Frey. Ein Jahr später brachte er sein erstes Solo-Album und heraus – allerdings mit mäßigem Erfolg. 1998 trat Meisner im Rahmen eines Mini-Comeback zum letzten Mal mit den „Eagles“ auf. Die Band zog damals in die „Rock and Roll Hall of Fame“ ein und performte auf der Preisverleihung ihre Songs „Hotel California“ und „Take It Easy“.