Aktuell wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 01.05.2023, läuft Folge 5 der 13. Staffel. Darin will auch das Gründer-Trio Jaane Henning, Johanna Lubig und Tom Haubner mit seinem Start-up überzeugen. Ihre innovative Idee ist recoupling, eine Beziehungsapp, die Paare langfristig glücklich machen soll.

Wie funktioniert die App? Wie teuer ist sie? Und welchen Deal erhofft sich das Gründer-Trio? Alle Infos zu recoupling aus Folge 5 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist recoupling

Jaane Henning, Johanna Lubig und Tom Haubner präsentieren mit recoupling eine Beziehungsapp, die Paare langfristig glücklich machen soll. „Als Paartherapeutin weiß ich, dass 95 Prozent aller Paare im Laufe ihrer Beziehung Probleme haben, fast 60 Prozent sind richtig unglücklich“, sagt Jaane. Mit recoupling soll sich das ändern, verspricht Tom: „Wir sind die perfekte Kombination aus Paartherapie, Psychologie und IT-Expertise. All dieses Wissen ist in unsere App geflossen, die Paaren die angenehmste und einfachste Form bietet, ihre Beziehung zu stärken“. Die Idee für recoupling hatten Jaane und Johanna, beide Paartherapeutinnen, die den Bedarf nach einer einfach zugänglichen Hilfe für Paare erkannt haben. Die Corona-Pandemie hat dieses Bedürfnis noch einmal verstärkt, weil viele Paare aufgrund von Lockdown-Maßnahmen mehr Zeit miteinander verbracht haben und dadurch vermehrt Beziehungsprobleme auftraten.

Wie funktioniert die Beziehungsapp?

Tägliche Impulse regen zum Reflektieren und ins Gespräch kommen an. Ergänzt durch individualisierte Fragen und Übungen, zum Beispiel für den Umgang mit Konflikten, soll den Paaren dabei geholfen werden, eine langfristig glückliche Beziehung zu führen. Die Gründer von recoupling sind der Meinung, dass Paare, die sich in Beziehungen weiterhin daten, glücklicher sind. Deswegen versorgt die App ihre Nutzer und Nutzerinnen mit Date Ideen für jeden Anlass und stellt über 1.000 Fragen bereit, damit ihnen die Gesprächsthemen niemals ausgehen. Außerdem können die Nutzer und Nutzerinnen in der App herausfinden, welche Faktoren ihre Beziehungszufriedenheit beeinflussen.

Website, Preis, Shop & Co.: recoupling im Überblick

Die Beziehungsapp des Gründer-Trios steht im Google Play Store und im App Store von Apple kostenlos zum Download zur Verfügung. In der App lassen sich anschließend verschiedene Premium-Abos auswählen. Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Jaane Henning, Johanna Lubig, Tom Haubner

Jaane Henning, Johanna Lubig, Tom Haubner Sitz: Berlin

Berlin Preis: kostenlos, Premium Abo ab 7,99 Euro

kostenlos, Premium Abo ab 7,99 Euro Varianten: Jahresabo, Monatsabo Paar, Monatsabo Solo

Jahresabo, Monatsabo Paar, Monatsabo Solo Online-Plattform und Shop: recoupling.de

recoupling.de Instagram: recoupling

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft das Gründer-Trio

Um recoupling im Markt zu etablieren, ist das Gründer-Team auf der Suche nach einem starken Partner. Ihr Angebot an die Löwen: 150.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

