In der neuen RTL-Sendung „Die große GEO-Show – In 55 Fragen um die Welt“ wagen sich zahlreiche Promis auf eine Reise um die ganze Welt: Auf den unterschiedlichen Kontinenten widmen sie sich in verschiedenen Ländern mit vielen offenen Fragen je einem bestimmten Projekt, um so mehr über unsere Natur, Tiere und Kulturen zu erfahren. Im Anschluss kehren sie zurück ins Studio und beweisen in unterhaltsamen Quizrunden ihr Wissen.

Wann wird die Show ausgestrahlt? Welche Promis sind dabei? Und wer moderiert die Show? Alle Infos rund um Sendetermine, Teilnehmer und Co. findet ihr hier.

„Die große GEO-Show“: Sendetermine und Sendezeit

In der neuen RTL-Quizshow „Die große GEO-Show – In 55 Fragen um die Welt“ schickt der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens je fünf Prominente auf eine Mission in verschiedene Länder. RTL zeigt im Mai 2023 zwei Episoden des Show-Highlights, eine dritte Ausgabe ist für einen späteren Zeitpunkt im Jahr geplant. Die Show wird im Anschluss nicht wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Samstag, 20.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Samstag, 27.05.2023, um 20:15 Uhr

Folge 3: aktuell nicht bekannt

Gibt es „Die große GEO-Show“ als Stream auf RTL+?

Wer zur Ausstrahlung keinen Fernseher parat oder die neue Show verpasst hat, hat Glück, denn „Die große GEO-Show – In 55 Fragen um die Welt“ kann auch im Nachhinein noch in der Mediathek von RTL als Wiederholung gestreamt werden. Auf RTL+ stehen die Ausgaben nach der Ausstrahlung im TV für einen gewissen Zeitraum kostenlos zur Verfügung. Anschließend wird ein kostenpflichtiges Premium-Abo benötigt, um die Show erneut ansehen zu können.

„Die große GEO-Show“: Das ist das Konzept

In der neuen RTL-Quizshow „Die große GEO-Show – In 55 Fragen um die Welt“ schickt Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens Prominente auf eine Mission. In verschiedenen Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten widmen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit vielen offenen Fragen je einem bestimmten Projekt, um mehr über unsere Welt zu erfahren. Wie erntet man Samen aus der Baumkrone eines 30 Meter hohen Baums? Was verbirgt sich hinter der Isobuki-Atemmethode? Und wie spürt man Wilderer auf?

Die Promis machen spektakuläre Erfahrungen und sammeln bemerkenswerte Informationen über Natur, Mensch und Tier. Als Experten und Expertinnen für einen Kontinent kehren sie zurück ins Studio und treten in unterhaltsamen Quizrunden gegeneinander an. Wer kann die meisten Fragen richtig beantworten? Wer schafft es ins Finale und spielt mit Master Mind und GEO-Experte Dirk Steffens um den Sieg und das Preisgeld für eines der besonderen Projekte? Die Promis spielen außerdem um Wald, der im Rahmen des Vereins „GEO schafft Wildnis“ verwildern darf.

„Die große GEO-Show“: Diese Promis sind dabei

An zwei Samstagen im Mai 2023 begeben sich je fünf Prominente auf eine einzigartige Reise: Sie widmen sich in verschiedenen Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten bestimmten Projekten und eignen sich Wissen über fremde Kulturen, faszinierende Tierwelten sowie über die atemberaubende Natur der Erde an.

Die Prominenten und ihre Reisen im Überblick:

Folge 1

Frank Buschmann (Moderator) – Wölfe küssen in Norwegen

Elena Carriere (Model) – Apnoe-Tauchen mit den Ama-Frauen in Japan

Sabrina Setlur (Musikerin) – Elefanten besendern in Südafrika

Pascal Hens (Handballspieler) – Cultural Burning in Australien

René Casselly (Zirkusartist) – Balsaholz-Samen ernten in Ecuador

Folge 2

Osan Yaran (Komiker) – Windrad-Klettern in Rumänien

Evi Sachenbacher-Stehle (Skilangläuferin) – Schwefel ernten in Indonesien

Armin Rohde (Schauspieler) – Erdmännchen fotografieren in Südafrika

Kristina Vogel (Radsportlerin) – Krokodile füttern in Australien

Lisa Feller (Schauspielerin) – Haie besendern auf St. Maarten

„Die große GEO-Show“: Das sind die Moderatoren

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bekannt. Seitdem hat sie zahlreiche weitere Shows wie etwa „Die 25...“ und „Mein Hund fürs Leben“ moderiert. Durch die Quizabende führt niemand Geringeres als Sonja Zietlow als Moderatorin. Diese ist vor allem durch ihre langjährige Moderation der RTL-Showbekannt. Seitdem hat sie zahlreiche weitere Shows wie etwaundmoderiert.

Unterstützung erhält sie von dem Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens. Er engagiert sich als Botschafter für die Umweltorganisation WWF und die deutsche Sektion des Jane-Goodall-Institutes. Im Bereich der Umweltbildung ist er als Vortragsredner bundesweit aktiv. Außerdem moderiert er Shows wie die Terra-X-Dokumentationsreihe „Faszination Erde“.