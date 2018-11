Ringen Unterelchingen siegt nur knapp

Unterelchingen / Dominik Guggemos

Die Landesliga-Ringer des KSV Unterelchingen sind mit einem knappen 21:16-Heimsieg gegen den ASV Möckmühl in die Rückrunde gestartet. Die Elche hatten dabei mehr Probleme als gedacht. „Wir haben einige Kämpfe überraschend verloren“, berichtet KSV-Freistiltrainer Dieter Folz.

Unterelchingen befand sich kurzzeitig sogar in Rückstand. „Wir wussten, dass wir drei der fünf Kämpfe im letzten Abschnitt gewinnen mussten. Zum Glück haben wir das Ruder damit nochmal herumreißen können“, bilanziert Folz. Der Freistiltrainer konnte zwar nicht vollauf zufrieden sein, stellt aber klar: „So, wie es gelaufen ist, müssen wir zufrieden sein. Wir haben einen knappen Sieg errungen.“

Tage der Entscheidung

Morgen (19.30 Uhr) steht nun das erste von zwei Spitzenduellen für die Elche an. Zunächst müssen sie bei der KG Wurmlingen/Tuttlingen antreten, dem aktuell Tabellendritten. Bevor es dann am Samstag, dem 10. November (20 Uhr) zum vielleicht vorentscheidenden Kampf um den ersten Platz in der heimischen KSV-Halle gegen den Tabellenführer KSV Winzeln geht.

Gegen Wurmlingen/Tuttlingen müssen die Athleten konzentrierter agieren. „Da müssen wir uns steigern. Auswärtskämpfe sind immer schwieriger“, weiß Folz. Dabei ist er optimistisch, denn: „Das wissen die Jungs auch.“ Hilfreich sollte dabei die Personalsituation sein. Gegen Möckmühl waren alle Mann an Bord. Davon geht der Trainer auch für das Duell in Tuttlingen aus: „Wir haben kleinere Blessuren, aber bis Samstag wird das schon wieder“, glaubt Folz.