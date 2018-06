Reutti Unfall fordert drei Verletzte

Reutti / swp

Drei Menschen sind am Donnerstag bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 14 Uhr wollte ein 82-Jähriger von einem Feldweg aus die Straße zwischen Urspring und Reutti überqueren. Der Senior hielt zwar zunächst an, fuhr dann aber los, obwohl von Urspring her ein Skoda kam. Die Autos stießen so heftig zusammen, dass der Nissan des Seniors umkippte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Im Skoda erlitten Fahrer und Beifahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Den 82-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige. Der Sachschaden an den Autos wird auf 32 000 Euro. Die Straße war zunächst vollständig, später halbseitig gesperrt.