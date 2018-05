Museum Magirus: Ulmer Industriegeschichte auf der Alb

Münsingen / Joachim Lenk

Der Iveco-Magirus-Verein ist bei Münsingen gut angekommen: Am Samstag und an weiteren Tagen sind dort alte Feuerwehrautos Made im Donautal zu sehen.

Eineinhalb Jahre lang wurde in zwei Hallen in der ehemaligen Soldatensiedlung Altes Lager (heute „Albgut“) in Münsingen-Auingen (Landkreis Reutlingen) gearbeitet, renoviert, gestrichen und aufgebaut. Jetzt ist es fertig, das Magirus Iveco Museum. Morgen, Samstag, 2. Juni, öffnet es offiziell seine Pforten um 9 Uhr. In der Vergangenheit konnten sich die Ausstellung bereits angemeldete Gruppen und Besucher der Verbrauchermesse ansehen (wir berichteten). Diesen Monat besteht die Möglichkeit, das Museum nicht nur am 2. Juni, sondern auch am 9. Juni während des Fiat-Topolino-Treffens sowie am 10. Juni anlässlich des Radtags auf dem Gelände des „Albgut“ zu besichtigen. Von Juli an dann jedem dritten Sonntag im Monat von 9 bis 16 Uhr.

70 Fahrzeuge in der Sammlung

Die Feuerwehrfahrzeuge der Ulmer Traditionsfirma Magirus gehören dem Verein „Magirus Iveco Museum Ulm“, der aus dem „Oldtimer Club Magirus IVECO“ hervorgegangen ist. Die Sammlung umfasst inzwischen rund 70 Fahrzeuge und 25 Exponate aus den Jahren 1853 bis 2012: eine „Elevator-Patent-Leiter“, die durch eine Seilwinde aufgerichtet wird, ein von Pferden gezogene Petroleum-Motorspritze bis hin zur ersten automobilen Elektro-Drehleiter ist dort alles vertreten.

Vor knapp drei Jahren standen die Exponate noch im ehemaligen Werk 2 der IVECO Magirus Brandschutztechnik in Ulm. Da der damalige Vermieter dem 250 Mitglieder zählenden Verein die Räumlichkeiten im Herbst 2015 wegen Eigenbedarf kündigte, mussten die Raritäten auf verschiedene Standorte verteilt werden. Dabei handelte es sich um Unterstellmöglichkeiten, die keinen Publikumsverkehr zugelassen haben, erzählt Vorsitzender Peter Burkhart. Seit ein Teil der Sammlung im Alten Lager steht, kann er wieder lachen. Franz Tress, der Investor von „Albgut“, der die ehemalige Barackensiedlung derzeit zu einer „Wohnfühlwelt“ umgestaltet, stellte dem Verein aus Ulm zwei Hallen zur Verfügung. Seit eineinhalb Jahren stehen die roten Fahrzeuge und die Tragkraftspritzen von 1933 bis 1966 im hölzernen Gebäude mit der Bezeichnung S3.

Motoren in der Panzerhalle

Weitere alte Feuerwehrautos sind außerdem in einer paar Schritte entfernten ehemaligen Panzerhalle zu bewundern. Dort gibt noch separate Räume, in denen Motoren, Schnittmodelle, Zylinderköpfe, Bremskraftverstärker, Modellfahrzeuge, alte Plakate und vieles mehr zu bewundern gibt. „Etwa die Hälfte der Sammlung steht jetzt in Münsingen, der Rest in Ulm im ehemaligen Magirus-Werk und im Donautal bei Iveco“, informiert Burkhart.

„Wir haben genügend Fahrzeuge, um beide Standorte bestücken zu können“, fügt der Vorsitzende hinzu, der es sich zur Aufgabe gamacht hat, „ein Stück Ulmer Industriegeschichte unvergessen zu machen“.

In den nächsten Wochen richtet der „Magirus Iveco Museum Ulm“ noch eine Werkstatt ein. Mit allem, was dazugehört. Dann können sich die Besucher ein Bild machen, wie früher gearbeitet wurde.

Nebenbei: Im Münsinger Stadtteil Auingen, ein paar Hundert Meter vom Museum entfernt, hatte die Firma Magirus-Deutz von 1961 bis 1983 eine Niederlassung, in der Rohrteile angefertigt wurden. Zu Spitzenzeiten arbeiteten dort 170 Beschäftigte.