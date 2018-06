Mühlhausen Tunnelbohrer „Käthchen“ sieht wieder Licht

Mühlhausen / rh

Die Tunnelvortriebsmaschine Käthchen erblickt zum zweiten Mal Licht am Ende des Boßlertunnels.

Käthchen erblickt zum zweiten Mal Licht am Ende des Tunnels. Die 110 Meter lange und 2500 Tonnen schwere Tunnelvortriebsmaschine hat nun auch die zweite Röhre des 8,8 Kilometer langen Boßlertunnels freigeschaufelt und gleichzeitig mit rund 4400 Tunnelringen aus etwa 30.800 Betonfertigteilen ausgekleidet. Am Freitag, 8. Juni, findet aus diesem Grund eine Durchschlagsfeier mit geladenen Gästen statt – unter den Rednern befinden sich Bahnvorstand Ronald Pofalla und der Verkehrsminister des Landes, Winfried Hermann.

Für die breite Öffentlichkeit veranstaltet die Deutsche Bahn zwei Tage der offenen Baustelle am Boßlertunnel und an der Filstalbrücke – am Samstag, 16. Juni, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. Juni, von 10 bis 16 Uhr. Dort gibt es mehrere Infopunkte, etwa zu allgemeinen Themen, zum Steinbühltunnel, zum Boßlertunnel und zur Filstalbrücke.

Die Anfahrt direkt auf die Baustelle bei Mühlhausen ist nicht möglich. Anreisemöglichkeiten gibt die Bahn ab Mittwoch, 6. Juni, unter www.s21erleben.de und auf ihrer Facebookseite s21erleben bekannt.