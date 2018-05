Lesen Trennungsschmerz statt Geldsorgen

Fichtenau / Larissa Wörn

Betritt man die Gemeindebücherei Fichtenau im Bürgerhaus in Wildenstein, so wird man direkt vom Duft unzähliger Bücher empfangen. Die dicken Holzbalken des alten Gebäudes vermitteln eine entspannte und ruhige Atmosphäre. Mittendrin steht Nadine Ehmer, die seit 2016 Leiterin der Bücherei ist.

„Die Bücherei gibt es schon mindestens seit 1974, denn in diesem Jahr beginnen statistische Aufzeichnungen der Bücherei. Aber vermutlich gibt es sie schon ein paar Jahre länger“, erklärt Ehmer. Die Bücherei hat dreimal in der Woche geöffnet. Dienstags, mittwochs sowie freitags stehen die Türen für alle Leseratten offen. „Es gibt einige wenige Büchereibesucher, die nicht aus der Gemeinde stammen. Der Großteil kommt jedoch aus Fichtenau“, so die Büchereileiterin.

Momentan beherbergt die Bücherei knapp 7700 Medien. Das meiste sind Bücher, jedoch stehen auch einige CDs und DVDs zur Verfügung. Von Kinderbüchern über Thriller bis hin zu Sachbüchern: Die Gemeindebücherei Fichtenau hält für jeden das ­passende Werk parat. Nadine Ehmer erhält von der Gemeinde einen jährlichen Etat von knapp 2000 Euro, mit denen sie die neuesten Werke anschafft. Die 39-Jährige erläutert: „Mit dem Etat komme ich gut zurecht. Viel schwieriger ist es, sich ab und zu von ganz alten oder kaputten Schmökern zu trennen, damit uns der Platz in den Regalen nicht ausgeht.“

Wenn die gelernte Buchhändlerin ihre Arbeit antritt, dann schließt sie zunächst die Büchereiräume, die sich über zwei Stockwerke erstrecken, auf. Anschließend räumt sie auf und sorgt für Ordnung. Wenn die ersten Besucher kommen, beginnt die Hauptarbeit der begeisterten Leserin: Entleihungen und Rückgaben ins System eintragen, neue Büchereiausweise erstellen, Bücher reparieren und Bücherfreunde bei ihrer Auswahl beraten.

Nadine Ehmer kennt ihre Papierschätze bestens. Als eine Kundin ein Buch zurückgibt, weiß sie sofort, worum es darin geht und kann Empfehlungen für weitere Bücher aussprechen. „Ich habe natürlich längst nicht alle Bücher hier gelesen, aber viele davon. Ich würde diesen Beruf nicht ausüben, wenn ich keine Leseratte wäre“, sagt sie.

340 Werke sind außer Haus

Ehmer fühlt sich in ihrer Bücherei wohl. Sie kennt die Besucher, da sie selbst aus Fichtenau stammt. Zudem mache es sie glücklich, wenn die Leute mit neuem Lesestoff und voller Vorfreude nach Hause gehen und nach einigen Wochen mit positivem Feedback zurückkehren.

An jedem geöffneten Tag werden durchschnittlich 50 Entleihungen getätigt. Derzeit sind rund 340 Werke außer Haus. Das Ausleihen sowie das Erstellen eines Büchereiausweises ist dabei kostenlos. Lediglich für DVDs und CDS entfällt eine Gebühr von einem Euro pro Woche.

Unterstützt wird die Büchereileiterin zweimal pro Woche von je einer Schülerin aus Fichtenau. Für ein kleines Taschengeld helfen sie bei der Arbeit. Früher war Ehmer selbst eine dieser Schülerinnen und beschreibt, sie sei „mit der Bücherei aufgewachsen“.

„Ich finde das Lesen ist vor allem im Kinder- und Jugendalter sehr wichtig. Man kann dabei abschalten, auf andere Gedanken kommen und für eine kurze Zeit in eine andere Welt flüchten“, erläutert Ehmer. Kinder würden nach wie vor sehr viel lesen. Es gebe viele, die wöchentlich Bücher ausleihen. Allerdings seien es vor allem im Jugendalter sehr viel mehr Mädchen als Buben.

Pettersson und Findus zu Gast

Zusätzlich zum normalen Büchereibetrieb findet im Bürgerhaus regelmäßig ein Bilderbuchkino statt. Dort werden Bilder eines Bilderbuchs per Diashow gezeigt, während der Text vorgelesen wird. Das Kino ist vor allem für Kindergarten- und Vorschulkinder geeignet. Ein Höhepunkt ist zudem das Figurentheater. Am 12. Oktober wird im Rathaus in Wildenstein „Pettersson und Findus“ gezeigt.