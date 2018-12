Schicksal Zwillinge zwischen Leben und Tod

Von Barbara Hinzpeter

Sie geht ein paar Schritte, dann sinkt Bettina H. (alle Namen geändert) kraftlos auf den Stuhl. Die 33-Jährige ist psychisch und körperlich am Ende. Im Februar werden ihre Zwillinge auf die Welt kommen. Und sie weiß jetzt schon: Einer der beiden Jungen wird nicht überleben.

Das Kind hat eine schwere Fehlbildung. Rücken und Schädeldecke sind nicht geschlossen, Teile des Gehirns fehlen. Außerhalb des Mutterleibs ist das Baby nicht lebensfähig. Die Diagnose war ein Schock für die werdenden Eltern.

Bettina H. und ihr Mann hatten sich riesig gefreut über die Schwangerschaft. Bettina H. war seit einer Fehlgeburt lange nicht mehr schwanger geworden. Umso glücklicher waren beide über die Nachricht, dass sie jetzt sogar Zwillinge bekommen.

Kurz zuvor waren sie in eine neue Wohnung gezogen. Um sie einzurichten, liehen sie sich Geld und wollten die Schulden abstottern. Doch der Plan ging nicht auf. Marco H., der auf dem Bau geschafft hatte, bekam einen Bandscheibenvorfall. Die ambulante Reha brachte keine Besserung.

Von dem Tag an, als die Fehlbildung des Kindes festgestellt worden war, durfte Bettina H. auf ärztliche Anordnung hin nicht mehr arbeiten. „Manchmal dachte ich, die Arbeit hätte mich abgelenkt und mir gutgetan“, sagt sie. Andererseits merkte sie bald, „dass es mir von Tag zu Tag schlechter ging“. Sie leidet am Karpaltunnelsyndrom, das wohl von der Schwangerschaft herrührt: Die Hände kribbeln, sind taub, und sie kann nicht greifen.

Der Versuch, sich ein Brot zu streichen, scheitert kläglich. Von der Familie bekommt sie keine Hilfe, die Schwiegermutter ist schwer, der Bruder chronisch krank. Manchmal würde sie gerne „morgens aufwachen und nur ein Problem haben statt zehn“. Außerdem kann die werdende Zwillingsmutter nachts kaum schlafen.

Sie fragt sich, wie es gehen kann, sich am selben Tag über die Geburt der Zwillinge zu freuen und über den Tod eines Kindes zu trauern. Sie hat Angst, dass der Junge schon in ihrem Bauch stirbt. Auch ihr Mann wünscht sich sehr, das Kind lebend in den Armen halten zu können.

Als der Arzt ihnen erklärte, welche Möglichkeiten es gibt, dem Neugeborenen Schmerzen zu ersparen, konnte Marco H. die Tränen nicht zurückhalten. Manchmal ertappe er sich dabei, dass er mehr an das kranke Kind denkt als an das andere und fühle sich dann schuldig. Seine Frau könne er jetzt nicht allein lassen, um die verordnete stationäre Reha anzutreten.

Übelkeit und Angst sind ihre ständigen Begleiter. Hinzu kommt die Unsicherheit, wie es um das zweite Kind bestellt ist. Beide Jungen haben Auffälligkeiten an der Nabelschnur. „Niemand kann sagen, welche Folgen das hat“, sagt Bettina H.

Ihr Mann sei nervlich und psychisch sehr belastet, auch wenn er sich nichts anmerken lässt und Zuversicht ausstrahlt, wenn sie verzweifelt ist. Er sagt, er stelle sich vor, dass das kranke Kind nach seinem Tod „ein Engel ist, der uns und seinen Bruder beschützt“. Seine Frau bricht beim Gedanken an die Beerdigung in Tränen aus. Sie weiß nicht, wie sie die Bestattung bezahlen sollen.

Eines hat sie sich aber geleistet: Sie hat zwei winzige Strampler und Mützchen gekauft, damit die Brüder nach der Geburt wenigstens für einen kurzen Moment gleich angezogen sind.