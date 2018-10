Bauarbeiten Zweiter Aushub-Versuch am Syrlinsteg

Ulm / cik

Der erste Versuch musste in der Nacht zum Samstag abgebrochen werden, heute startet der zweite: Der marode Syrlinsteg vom Michelsberg über die Bahngleise in die Neustadt soll in der Nacht zu Mittwoch ausgehoben werden. Dazu rückt gegen 18 Uhr ein 500 Tonnen schwerer Kran an. Der erste, 350 Tonnen schwer, hatte es in mehreren Versuchen nicht geschafft, den Steg anzuheben. Das von der Stadt beauftragte Ingenieurbüro hatte beim Berechnen des Gewichts einen Fehler gemacht. Der Steg war für den Kran zu schwer. Damit diesmal alles klappt, werden zusätzlich die Geländer demontiert und vier Kilo Beton vom Bauwerk entfernt.

Abteilungsleiter Gerhard Fraidel und seine Kollegen setzten gestern alle Hebel in Bewegung, um rasch einen zweiten Versuch unternehmen zu können, alle Genehmigungen zu erhalten und einen schwereren Kran zu organisieren. „Es war Glück, dass wir den Kran schnell bekommen haben“, sagt Fraidel. Denn die Zeit drängt. Über den Gleisen kann nur gearbeitet werden, wenn kein Zug fährt. Schon in der Nacht zu Samstag, 3. November, soll der neue Steg eingehoben werden.

Für das Aus- und Einheben wird die Schwabstraße jeweils ab 18 Uhr gesperrt. Sie ist am Mittwoch und Samstag ab etwa 7 Uhr einspurig mit Ampelregelung befahrbar. Die Neutorbrücke ist am Mittwoch in beide Fahrtrichtungen offen.