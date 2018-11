Bauen Zwei Vereine, ein Haus

Ulm / Ulrike Schleicher

Bald sind die Zeiten vorbei, in denen die Gast-Mannschaften des SSV Ulm 1846 Fußball nach dem Spiel schweißtriefend nach Hause fahren, weil der Verein keine adäquaten Dusch- und Umkleideräume bieten kann. Ab April kommenden Jahres spätestens wird das anders sein. Nicht nur für die Fußballer, auch für die Faust- und Volleyballer, für die Hockeyspieler und Leichtathleten. Und das neue Sportumkleide- und Funktionsgebäude an der Gänswiese wird natürlich auch den Badegästen zur Verfügung stehen.

Jüngst wurde Richtfest gefeiert und der Präsident des SSV Ulm, Willi Götz, rief noch einmal in Erinnerung, dass das Projekt das erste gemeinsame nach der Trennung der beiden Vereine ist: Das sei ein gutes Signal. Dass die schwierigen Zeiten vorbei sind, habe auch die harmonische Zusammenarbeit während der Bauphase gezeigt. Das rund drei Millionen schwere Vorhaben wird mit 1,9 Millionen Euro von der Stadt Ulm bezuschusst. Für diese Entscheidung dankte Götz den Stadträten, die zur Richtfeier gekommen waren.

Im Neubau sind neben den Umkleideräumen für Mannschaften und Schiedsrichter auch Räume für Hausaufgabenbetreuung vorgesehen. Ein wichtiger und richtiger Aspekt in der Jugendbetreuung, sagte einer der SSV-Fußball-Vorstände, Thomas Oelmayer. Außerdem gibt es Platz für Besprechungen und Physiotherapie sowie Räume für die Geschäftsstelle, die räumlich beengt in dem alten Gebäude am Eingang des Bades arbeitet.

Wenn voraussichtlich im April alles fertig ist, hat der Fußballverein das nächste Ziel im Auge: Mittelfristig soll die Zertifizierung zum Nachwuchsleistungszentrum durch den Deutschen Fußball-Bund erreicht werden.