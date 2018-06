Klatsch am Rand Zwei Ulmer, zwei Kanzler

Klatsch am Rand

Ulm

Ehre für den Ulmer Drogeriekönig: Erwin Müller (85) hat vom österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien das „Große Silberne Ehrenzeichen mit dem Stern“ verliehen bekommen. Es ist die höchste Auszeichnung Österreichs für Verantwortungsträger aus der Wirtschaft. Damit würdigte Kurz die enge Verbundenheit des gebürtigen Münchners mit Österreich. Mit seinen 800 Drogerien sichere Müller „wertvolle Arbeitsplätze in Europa“, so der Kanzler. „Diese hohe Auszeichnung ist Ehre und Freude für mich und ich danke Österreich für diese Anerkennung“, sagte Müller während des Festaktes, zu dem auch Unternehmer wie FC-Schalke-Präsident Clemens Tönnies, Gourmet-Unternehmer Michael Käfer und Wolfgang Porsche kamen.

Und noch ein Ulmer auf Reisen: Alexander Kulitz meldete sich mit einem Video aus dem Libanon. Der Ulmer FDP-Bundestagsabgeordnete filmte, wie Kanzlerin Angela Merkel Deutschland-Trikots an Schüler verteilt. Gutes Timing, kann ja sein, dass die Hemden nach dem Schweden-Spiel keiner mehr haben will. jon