Dietmar Eisele und Yanick Lahaye haben Ehrenurkunden von Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekommen, weil sie zwei Menschen vor dem Tod bewahrt haben.

Sie haben ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, um das Leben anderer zu retten. Völlig unvorbereitet fanden sie sich dabei in Situationen wieder, die ihnen viel Mut abverlangten. Dietmar Eisele (50) rettete eine Frau vor einem herannahenden Zug und Yanick Lahaye (22) eine ertrinkende Frau aus der Donau. Als öffentliche Anerkennung für ihr couragiertes Handeln erhielten sie am Mittwoch von Oberbürgermeister Gunter Czisch Ehrenurkunden des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Am Morgen des 23. November vergangenen Jahres ist Dietmar Eisele auf dem Weg vom Sport ins Büro, als er am Bahnübergang an der Heidenheimer Straße in Ulm hält. Hinter den geschlossenen Bahnschranken sieht er eine Frau mitten auf den Gleisen stehen. Eisele zögert nicht lange: Er steigt aus dem Auto und rennt auf die Gleise. „Noch war der Zug nicht zu sehen, aber man konnte ihn bereits hören“, erinnert sich Eisele. In seinen Armen macht sich die offensichtlich suizidale Frau absichtlich schwer, um die Rettung zu verhindern.

Mit vereinten Kräften von den Gleisen gezogen

Ein anderer Mann eilt Eisele zur Hilfe und mit vereinten Kräften gelingt es ihnen, die Frau von den Gleisen zu ziehen. Noch bevor Polizei und Rettungskräfte eintreffen, flüchtet sie. Bald wird sie jedoch gefunden und mit dem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus gebracht. Ohne das mutige Eingreifen des Teamleiters wäre die Frau wohl vom Zug erfasst worden. Sein Rat in solchen Situationen: „Weniger denken, mehr handeln“.

Knapp drei Monate zuvor fand sich der Student Yanick Lahaye in einer ähnlichen Situation wieder. Am Abend des 20. August sitzt er mit einem Freund auf Höhe der Herdbrücke am Ufer der Donau. Zur gleichen Zeit baden zwei Frauen im Fluss. Sie lachen und lassen sich im kühlen Wasser treiben. Doch plötzlich wird eine der Frauen von der Strömung mitgerissen, ihre Begleiterin ruft panisch um Hilfe.

Als Lahaye die hysterischen Rufe vernimmt, zögert er nicht lange und eilt der Ertrinkenden zur Hilfe. „Ich habe nicht nachgedacht, sondern mir den Pulli ausgezogen und bin ins Wasser“, sagt der Student. Er erreicht die panische Frau und beruhigt sie mit den Worten: „Alles wird gut, wir schwimmen zusammen zurück ans Ufer.“ Dort angekommen, wartet bereits die Polizei und nimmt sich der Frau an, die unter Schock steht. Ohne Lahayes couragiertes Eingreifen wäre sie wohl ertrunken.

Viel Lob für die Lebensretter

Obwohl er im Nachhinein versucht, kein Aufsehen um seine Rettungstat zu machen, verbreitet sich die Nachricht davon in seinem Umfeld wie ein Lauffeuer. „Fanpost habe ich aber keine erhalten“, scherzt der Student. Angesichts der vielen Schau­lustigen, die die Rettungsaktion vom Ufer aus verfolgten, lautet seine Botschaft: „Wir alle müssen bereit sein, immer und überall Zivilcourage zu zeigen.“

Bei der Feierstunde im Rathaus betonte Oberbürgermeister Gunter Czisch die Vorbildfunktion von Menschen wie Dietmar Eisele und Yanick Lahaye. Zu den Ehrenurkunden des Ministerpräsidenten überreichte der OB den Lebensrettern neben edler Schokolade symbolisch jeweils eine Powerbank: „Menschen wie Sie geben uns die Kraft, die solche Extremsituationen erfordern.“

