Zwei Ulmer Bands haben den Traum auf dem Southside-Festival zu spielen. Der SZene-Bandwettbewerb könnte das ermöglichen. Die Abstimmung läuft.

Das Line-Up des diesjährigen Southside-Festivals steht schon fest. Mit dabei sind die Toten Hosen, Mumford and Sons und die Foo Fighters. Zwei Ulmer Bands haben den Traum ebenfalls auf der großen Bühne des Festivals zu stehen: Roadstring Army und Kosmo.

Der SZene-Bandwettbewerb lässt ihren Traum vielleicht bald wahr werden. Wer ihn gewinnt, darf beim diesjährigen Southside-Festival die Bühne rocken.

Am 16. März steht das große Finale des Wettbewerbs an: Drei Bands stehen als Finalisten bereits fest. Wer als vierte Band einzieht, legen die Fans auf dem Instagram Account der Schwäbischen Zeitung fest.

Das sind die Bands

Roadstring Army ist eine Akustik-Rock-Pop-Band, die ihre Anfänge in der Ulmer Straßenmusik-Szene hatte. „Wir sind anders als andere Bands, denn wir können beweisen, dass Kopfsteinpflaster mindestens genauso gut klingen, wie große Festivalbühnen“, erklärt Sänger Basti Seliger in seinem Wettbewerbsvideo. Die Abstimmung für Roadstring Army läuft am Sonntag, 10. März bis 16 Uhr.

Auch die Band Kosmo stammt aus Ulm. Festival Erfahrung haben die Rock’n’Roller auf jeden Fall schon beim Obstwiesenfestival gesammelt. Mit ihrer deutschsprachigen Rockmusik konnten sie beim Bandwettbewerb bisher leider nicht punkten. Beim dritten Battle verloren sie gegen die Stuttgarter Band Einmal mit Profis.