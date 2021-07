Polizeibeamte gehen zur Spurensicherung in ein Haus in der Böblingerstraße. Dort wurden am Mittwoch die Leichen eines Kindes und einer Frau sowie ein schwer verletzter Mann gefunden. Wie die 34-Jährige und die Fünfjährige zu Tode kamen, soll eine Obduktion klären. Der 38-jährige Familienvater kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. © Foto: Ralf Zwiebler