Arbeitskampf Zwei Tage Warnstreik an Uni-Klinikum

Ulm / cmy

Im Tarifkonflikt an den baden-württembergischen Universitätskliniken kündigt die Gewerkschaft Verdi eine härtere Gangart an: Es bleibt nicht beim Warnstreik am Uni-Klinikum Heidelberg heute und morgen. Für Donnerstag und Freitag sind nun auch die Beschäftigten der Ulmer Universitätskliniken zu Warnstreiks aufgerufen, kündigt Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Maria Winkler an.

In fünf Verhandlungsrunden sei bislang keine Einigung hinsichtlich einer deutlichen Entlastung des Personals erzielt worden, sagt Winkler. „Auch ein Spitzengespräch am Freitag hat nicht den erhofften Durchbruch gebracht.“

Viele Pflegekräfte seien am Ende ihrer Kräfte, ergänzt Gewerkschaftssekretär Jonas Schamburek. Der von Verdi geforderte Tarifvertrag müsse deshalb nicht zu unterschreitende Mindestpersonalbesetzungen regeln. „Auf vielen Stationen am Ulmer Klinikum gehören Notbesetzungen zum traurigen Pflegealltag“, sagt Schamburek.

Mit seiner Personalpolitik säge der Ulmer Klinikvorstand am Ast für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung. Speziell die Verlautbarungen des Leitenden Ärztlichen Direktors Udo Kaisers, der Streik sei wegen der aktuellen Grippewelle unmoralisch (wir berichteten), stößt Verdi sauer auf. „Die Personaldecke am Klinikum ist derart auf Kante genäht, dass schon ein kleiner Husten zum Kollaps führt“, entgegnet Winkler ähnlich polemisch. Verdi berücksichtige bei Streiks in Krankenhäusern stets das Patientenwohl, sowohl durch rechtzeitige Ankündigung als auch durch ausreichende Notbesetzung.