Ernährung Zwei Tage lang Fest auf dem Saumarkt

Ulm / swp

Bäcker, Metzger und Brauer richten am 26. und 27. Mai zum 42. Mal den Zunftschmaus auf dem Ulmer Saumarkt aus.

Drei Innungen, ein Festprogramm: Am Wochenende wird auf dem Saumarkt im Fischerviertel wieder gefeiert. Die Metzger, Bäcker und Brauer richten zum 42. Mal den Zunftschmaus aus. „Die Köstlichkeiten unserer Handwerksbetriebe lassen sich die Besucher gern schmecken, dafür ist das Fest bekannt, ja schon fast berühmt“, teilt Gerhard Baur, Innungsobermeister der Fleischerinnung Ulm-Alb-Donau, mit. Auf den Holzkohlegrills werden zum Beispiel Hamburger aus Rindfleisch und „Scharfe Metzger“, eine Feuerwurst, gebrutzelt.

Beginn ist am Samstag, 26. Mai, um 16 Uhr – voriges Jahr war der Auftakt erstmals nicht schon morgens um 11 Uhr wie in den Jahren zuvor. Bürgermeister Martin Bendel wird um 16 Uhr das erste Fass anstechen. Gefeiert wird dann bis 22.30 Uhr zur Volksmusik von „Vogelwild“, der Band von Metzger Tom Schlotter. Am Sonntag geht’s bereits um 11 Uhr los mit schwäbischen Spezialitäten und Musik von „Swing4U“. Von 15 Uhr bis zum Festende um 19 Uhr spielt der Musikverein Oberelchingen. Die Veranstalter hoffen, dass ähnlich viele Besucher kommen wie vor zwei Jahren, als mit dem längsten Leberkäs der Welt ein Rekord aufgestellt wurde.