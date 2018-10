Ausstellung Zwei Leben: Axel Kruppa im Stadthaus

Ulm / lgh

„Kunst ist lebenswichtig für mich“, sagt Axel Kruppa: „So wie ich nach München ins Konzert gegangen bin, so hat mir die Beschäftigung mit Skulpturen den Ausgleich gegeben.“ Der heute (fast) 85-Jährige hat immer zwei Leben gelebt.

Im ersten war der studierte Architekt leitender Mitarbeiter im damaligen Hochbauamt der Stadt Ulm und hatte die Projektleitung für den Bau des Stadthauses inne. 22 Jahre lang war Kruppa stellvertretender Leiter im Hochbauamt, im Jahr 1996 ging er dann in Rente.

Im zweiten Leben hat er gemalt und Skulpturen gebaut, hat in seiner Freizeit am Ammersee aquarelliert, in Spanien fotografiert oder im Steinbruch geklopft. Nun, anlässlich seines 85. Geburtstags, vermählen sich Kruppas Welten auf sinnige Art und Weise: „bau + bild“ heißt die Ausstellung, die „sein“ Stadthaus ihm zum 25-jährigen Bestehen der Institution eingerichtet hat, wobei Axel Kruppa selbst kuratiert hat, wie Stadthaus-Leiterin Karla Nieraad sagt.

Der Weg führt von den Beschwersteinen, die vom Boden aus in die Kabinett-Ausstellung hineingeleiten, über Vitrinen, an einem lebendigen Myrtenbaum vorbei über kleine figürliche Plastiken zu großen Objekten, in denen Architektur und Kunst gewissermaßen doch verschmelzen. Nämlich dann, wenn Kruppa mit (Bau-)Material wie Holz, Metall und Stein arbeitet: Vier schöne große Skulpturen verkörpern die vier Elemente.

Seine Skulptur „Pneuma“ (hier in Fotografien präsent), die er in jahrelanger Arbeit im Steinbruch am Untersberg gefertigt hat, ist aus massivem Stein gehauen. Der atmende Name rechtfertigt sich durch ein einziges, aber entscheidendes Element: Die Stahldruckfeder zwischen dem abstrakten „Körper“ und dem „Kopf“ der Skulptur, die der Figur mit einem Dreh ein Schweben schenkt.

Daneben hat Kruppa seine Collagen unter dem Titel „Zehn biografische Aspekte des Menschen“ gehängt: Die „Erbrechensbekämpfung auf der Bühne“ zum Beispiel (wenn speziell im Arbeitsalltag mal wieder alles nervt, wie Axel Kruppa sagt), aber auch die „Ruhe“ und der „Vorfrühling“. Vorreiter war der Künstler übrigens auch: Schon im Jahr 1989, so beweist ein Foto in der Vitrine, hat er ein echtes „Selfi“ geschossen.

Info Die Eröffnung der Ausstellung „bau + bild“ findet morgen, Sonntag, 11.30 Uhr, im Stadthaus statt. Dazu ist ein Katalog erschienen. Bis 25. November.