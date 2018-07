Klatsch am Rand Zwei Grüne, die sich was trauen

Zwei Grüne, die sich was trauen

jon

Sie sind sich mehr als grün: Lena Christin Schwelling (26) und Michael Joukov (36), beide Stadträte der Grünen, geben sich das Ja-Wort. Nach allem, was bekannt ist, eine echte Premiere im Gemeinderat. Die beiden kennen sich seit mehr als zehn Jahren, sie lernten sich 2007 bei der Grünen Jugend kennen. Die Einladungskarten sind bereits raus, am 12. Oktober um 12 Uhr wird es dann ganz offiziell, natürlich im Rathaus. Und da OB Czisch keine Standesamtzulassung hat, wird Markus Mendler, bis vor kurzem noch Gögglingens Ortsvorsteher, die beiden trauen.

Vor genau einem Jahr verließ er seine Heimatstadt Ulm Richtung Osten, immer die Donau hinab. Nun hat Philipp Zey eine kurze Reisebilanz in die Heimat geschickt. Nach mehr als 10 000 Kilometern auf dem Rad und Durchquerung von 22 Ländern gehe es ihm „unglaublich gut.“. „Ich habe gelernt, dass man zum Glücklichsein nicht viel braucht.“ Anstatt eines Sofas reichten ein Lagerfeuer, eine warme Mahlzeit und vielleicht ein kühles Bier.“ Zu den Top 3 seiner Reise zählen die Begegnungen in Indien, seine Treffen mit Freunden in Singapur und das Weihnachtsfest auf Sri Lanka. Von Indonesien soll es nun Richtung Australien gehen ... natürlich auf „Jolly Jumper“, dem guten, alten Rad. jon