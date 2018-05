Konzert Zwei Energiebündel im Stadthaus

Ulm / Gottfried Lothar

Es war ein erneutes Aufeinandertreffen von zwei Energiebündeln, die sich seit nunmehr zehn Jahren kennen und bestens verstehen: die Ulmer Musikerin und Kabarettistin Ariane Müller und der beliebte englische Musicaldarsteller und ehemalige Flying-Pickets-Sänger Henrik Wager. Diese beiden Vollblutmusiker gaben im proppenvollen Stadthaus einen Abend mit ihren Lieblingssongs, witzig anmoderiert, überzeugend dargeboten und unplugged.

Los ging es mit einer klasse Version von „On Broadway“, gefolgt von „Mr. Bojangles“ und Elton Johns „Your Song“. Henrik Wager modellierte diese Oldies but Goldies mit seiner ausdrucksvollen Stimme, die offenbar alles kann und in jeder Tonlage überzeugt. Ariane Müller ersetzte am Flügel jede Band mit ihrem üppigen Spiel, das immer wieder mit faszinierenden Improvisationen gespickt war.

Nahezu schnörkellos kam der Abba-Titel „The Winner Takes It All“ daher und offenbarte deutlich die Qualitäten des Songs und der Interpreten. Denn diesen beiden gelang an diesem Abend einfach alles. Ob es nun der letzte James-Bond-Song „Writing’s On The Wall“ war oder ein Medley aus fast 45 Jahren Michael Jackson, ob es „If You Leave Me Now“ von Chicago oder der „Englishman in New York“ von Sting waren, mit denen das Duo das begeisterte Publikum in die Pause entließ.

Hits von Queen und Elvis

Mit Hits von Queen und Elvis sowie zwei Klassikern von Spandau Ballet mit dem immer noch zum Mitmachen anregenden Dauer-Lachen bei „True“ ging es nach der Pause weiter. Anekdoten von gemeinsamen Auftritten und aus dem musikalischen Leben Wagers bereicherten das Gipfeltreffen dieser beiden Künstler ebenso wie Michael Boltons „I Can Go The Distance“ zum Disney-Film „Hercules“ und das unverwüstliche „Mandy“ von Barry Manilow.

Danach stieg die Spannung gewaltig, da Müller und Wager drei Songs aus „Rock Of Ages“ präsentierten, das mit beiden Künstler im Theater Ulm seine deutschsprachige Erstaufführung erleben wird. Stimmgewaltig und opulent brachten die beiden die Soundanlage an ihre Grenzen. Mit zwei Songs aus „Hair“ sowie abermals toll präsentierten Versionen von „Gethsemane“ aus „Jesus Christ Superstar“ und „Going Home“ aus „The Rocky Horror Show“ endete der Abend, dem noch viele Fortsetzungen zu wünschen sind.

Info Das Musical „Rock Of Ages“ hat am 7. Juni Premiere im Theater Ulm. Karten an der Theaterkasse (0731/161-4444) oder unter theaterkasse@ulm.de

