Kinder Zwangspause für die Spatzenwiese

Ulm / swp

Seit Jahren entsteht in der Friedrichsau im Frühjahr für einige Monate ein buntes KinderKultur-Paradies: die Spatzenwiese. Theater, Karussells, eine Schiffschaukel, viele kleine Fahrzeuge zum Selberfahren und Spielgeräte beleben das Gelände zwischen Donau und SSV Ulm in den Sommermonaten und laden Familien ein zu Spiel und Spaß. Zum großen Bedauern der „JUB - Junge Ulmer Bühne“ und der Stadt Ulm kann die Spatzenwiese 2018 nicht stattfinden, denn in der Friedrichsau wird gebaut: Es entsteht ein neuer Hochwasserschutz – auch auf dem Gelände, auf dem jedes Jahr die Spatzenwiese stattfindet.

Lange Zeit war unklar, ob die Baumaßnahmen rechtzeitig für die Spatzenwiese abgeschlossen sein und das Gelände wieder zur Verfügung stehen würde. Planerisch für die Macher der Spatzenwiese, die Junge Ulmer Bühne, eine schwierige Situation, denn schon ein Jahr vorher muss mit der Personalplanung und der Suche nach Sponsoren begonnen werden. Gemeinsam mit den Abteilungen Kultur und Grünflächen der Stadt Ulm bemühte man sich darum 2017 auch intensiv um einen alternativen Standort - leider ohne Erfolg. Damit macht die Spatzenwiese 2018 eine kreative Pause, um 2019 neu durchzustarten. Dann soll miit neuem Schwung der alte Standort in der Friedrichsau wieder bespielt werden.