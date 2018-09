Gesellschaft Zusammen sind sie stark

Ulm / Sarah Pirker

„Unser Verhältnis zur Türkei ist momentan spannungsgeladen und widersprüchlich. Ihre Gegenwart und Zukunft liegt uns aber sehr am Herzen“, sagte Volkshochschulleiterin Dagmar Engels am Mittwochabend bei der Eröffnung des neuen Semesters der vh. Das Semesterthema lautet: „Türkei – wohin?“ Gleichzeitig ist erstmals eine Ausstellung des „Sie’ste“ gezeigt worden, mit der sich der Mädchen- und Frauenladen noch bis zum Samstag, 13. Oktober, präsentiert.

In Deutschland gebe es eine bereichernde Zusammenarbeit türkischer und deutscher Kulturen, führte Engels aus. Für die Türkei, das wolle man mit der Themenwahl signalisieren, erhoffe sich die vh dasselbe. Als interkultureller Treffpunkt für Frauen jeden Alters passte das „Sie’ste“ gut zu diesen Gedanken. Der Laden war an diesem Abend nicht nur in Form der Ausstellungsplakate an den Wänden, sondern auch durch zahlreiche Mitglieder vertreten. Gründerin und Vorstandsfrau Rukiye Kaplan rückte die interkulturelle Zusammenarbeit insbesondere von Frauen in den Mittelpunkt: „Bei uns ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, dass sich Frauen jeder Kultur und jeden Alters begegnen“, sagte die gebürtige Türkin.

Seit seiner Gründung im Jahr 1992 habe der Laden einiges für Ulmer Frauen erkämpft: Sprach- und Schwimmkurse, eine Fußballmannschaft und sogar einen eigenen Tag im Westbad – nur für Mädchen und Frauen. „Wenn wir Frauen Informationen geben, profitiert die ganze Familie“, erklärte die 63-Jährige. Mit der Ausstellung hoffe sie, Frauen zu motivieren, sich zu engagieren.

Ein Vortrag der Verdi-Gewerkschaftssekretärin Sidar Carman stellte der deutschen abschließend die türkische Frauenrechtsbewegung gegenüber. Seit dem Putsch, so Carman, böten die Frauen dort mit Protestaktionen wie Lachkundgebungen und Kuss-Aktionen oder einem Nachtmarsch unter dem Motto „Wir wollen einen Vibrator, keinen Diktator“ patriarchalisch-konservativen Vorstellungen die Stirn.