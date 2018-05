Meinung Kommentar zur großen Ausstellung: Es geht doch

Ulm / Lena Grundhuber

Stefanie Dathe zeigt mit der neuen Ausstellung von Museum Ulm und Kunsthalle Weishaupt, was alles möglich ist.

Im Grunde ist es ein mittlerer Wahnsinn, diese Frage aufzuwerfen. „Warum Kunst?“ Wer wollte das auch nur ansatzweise lösen. Nichts gegen Stefanie Dathe und ihr Museum Ulm, aber letzte Antworten kann man natürlich nicht erwarten in dieser Schau. Viel naheliegender ist die Frage: Wieso diese Ausstellung? Und dazu fällt einem einiges ein. Weil Stefanie Dathe damit demonstriert, dass sie ein Kooperationsprojekt mit der Kunsthalle Weishaupt auf die Beine stellen kann, wie es das in dieser inhaltlichen Konsequenz und in diesem Umfang noch nicht gab.

Und weil sie zeigen kann, was so alles möglich wäre, wenn man denn nur will. Stefanie Dathe tut mit ihrer opulenten Ausstellung etwas, was man in Ulm sonst eher nicht so gerne tut: zeigen, was man besitzt. Wer sich gründlich durch die beiden Häuser kämmt, wird mit der Erkenntnis herauskommen, dass diese Region eine reiche Vielfalt großartiger Kunst vorhält. Das sind Schätze, die wirklich alle Aufmerksamkeit verdienen, doch dafür – so die implizite Botschaft der Ausstellung – brauchen sie mehr Platz und Licht und Luft als das Museum Ulm es momentan bieten kann. „Warum Kunst?“ – das kann man getrost direkt an die Stadt Ulm weiterreichen, die nun endlich einmal eine Antwort auf Stefanie Dathes andere große Frage formulieren muss: „Wo wollen wir hin mit dem Haus?“