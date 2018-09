Kontroverse Zum Umgang mit Kritik an Israel

Ulm / Verena Schühly

Wie viel Kritik an Israel ist in Deutschland erlaubt? An dieser Frage entzünden sich immer wieder die Geister. Die deutsch-israelische Gesellschaft (DIG) Ulm/Neu-Ulm hat kürzlich öffentlich kritisiert, dass im Haus der Begegnung – dem Bildungshaus der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ulm – „immer wieder der BDS-Bewegung nahestehenden Referenten ein Podium geboten“ werde. BDS steht für „Boykott, Desinvestitionen & Sanktionen“ und ist eine Kampagne mit dem Ziel, auf die Benachteiligungen der arabisch-palästinensischen Menschen in Israel aufmerksam zu machen.

Für die DIG sind Boykottaufrufe indiskutabel, die BDS betreibe „offen antizionistische Propaganda“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der evangelische Dekan Ernst-Wilhelm Gohl verwahrt sich gegen die Vorwürfe der DIG: „BDS-Veranstaltungen finden bei uns nicht statt. Das war nie strittig und kommt aus unserer Überzeugung auch nicht in Frage.“ Allerdings sei das Haus der Begegnung ein Ort, um politische Fragen kontrovers zu diskutieren.

Gohl stellt auch klar, dass eine Ausstellung wie „Die Nakba“ über die Lage der Palästinenser, die derzeit in Stuttgart läuft und für Kontroversen sorgt, im Haus der Begegnung nicht gezeigt werde. „Antisemitismus hat hier keinen neuen Platz“, betont der Dekan. Er fordert aber eine differenzierte Sichtweise, damit nicht jede Veranstaltung, die sich kritisch mit Israel auseinandersetze, automatisch als antisemitisch angesehen werde.