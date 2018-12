Stadtverwaltung Zum ersten Mal eine Frau an der Spitze

Zum ersten Mal eine Frau an der Spitze

Ulm / Chirin Kolb

Auf Volker Jescheck folgt eine Frau als Chef-Stadtplanerin. Der Gemeinderat wählte Carola Christ zur neuen Leiterin der Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt und Baurecht. Die 49-Jährige leitet derzeit das Stadtplanungsamt in Biberach. Sie war die einzige Kandidatin, die sich dem Gemeinderat vorstellen durfte. Ihr letzter Konkurrent war einen Tag zuvor bereits im Fachausschuss gescheitert. Die Ausschussmitglieder empfahlen allein Carola Christ.

Die gebürtige Rheinländerin arbeitet seit 15 Jahren als Stadtplanerin bei der Stadt Biberach, seit 2009 als Leiterin des Amtes mit 20 Mitarbeitern. In Ulm erwarten sie 85 Mitarbeiter. Nicht nur die Stadt, auch die Hauptabteilung und die Aufgabe sind also „ein ganzes Stück größer“, sagte Christ bei ihrer Vorstellung im Gemeinderat. Sie sehe die Aufgabe als große Herausforderung, auf die sie sich sehr freue.

Die Zeit in Biberach bezeichnete sie als erfolgreich. Ein Stadtentwicklungskonzept wurde auf den Weg gebracht, 30 Hektar Wohnbau- und 40 Hektar Gewerbeflächen entwickelt. Dieser Erfahrungsschatz qualifiziere sie für diese Stelle. In Ulm will sie besonderen Wert auf die Innenstadt legen. Wichtig sei es auch, trotz Veränderungen die Identität der Viertel und Ortsteile zu erhalten.

Motivierte Mitarbeiter

Eine ihrer Stärken sei, dass sie gut mit Menschen könne, ob Mitarbeiter oder Bürger. Zur Personalführung sagte sie: „Wenn die Mitarbeiter motiviert sind, sind auch die Ergebnisse gut.“

Carola Christ hat Raum- und Umweltplanung studiert, für die Internationale Bauausstellung Emscher Park in Gelsenkirchen und mehrere Stadtplanungsbüros gearbeitet. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von

12 und 15 Jahren. Bei der Stadt Ulm kann sie voraussichtlich im Juli anfangen. Ihr direkter Vorgesetzter ist Baubürgermeister Tim von Winning.

Ihr Vorgänger Volker Jescheck kümmert sich inzwischen um den Innenstadtdialog. Die Stadt Ulm hatte wie meist in der Bauverwaltung Schwierigkeiten, die Stelle neu zu besetzen. Über Headhunter wurde Carola Christ als Bewerberin gefunden.