Bahn Zugausfälle in Ulm

Zugausfälle in Ulm

Ulm / uwe

Zwischen Samstag, 23. März, und Dienstag, 26. März (4 Uhr), wird es für Bahnfahrer kompliziert. In dieser Zeit wird sowohl am Ulmer Hauptbahnhof als auch an der Strecke zwischen Ulm und Eislingen gearbeitet. Deshalb gibt es zwischen Ulm und Beimerstetten einen Schienenersatzverkehr auf allen Regionallinien.

Außerdem fährt der Interregio Stuttgart – Lindau nicht zwischen Geislingen und Ulm. Die Bahnkunden müssen auf die Regionalbahn sowie die Ersatzbusse umsteigen. Auch im Fernverkehr gibt’s Ausfälle: Die ICE-Linien 11 und 42 sowie die TGV-Linie 83, die ICs 60 und 62 fahren nicht zwischen Stuttgart und München oder werden umgeleitet. Sprich: Kein Halt am Ulmer Hauptbahnhof.