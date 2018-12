Zu windig, zu stürmisch – aber wieder von großer Zugkraft

swp

Der Weihnachtsmarkt in Ulm schließt heute, 20.30 Uhr. Fraglich ist, ob bei den Besuchern die Millionen-Grenze geknackt wird, denn das Wetter ist in diesem Jahr so wechselhaft gewesen wie nie zuvor, oft zu windig und zu stürmisch. Trotzdem seien die Beschicker mit den gemachten Geschäften wieder zufrieden gewesen, bilanziert die Stadt Ulm. Kein Wunder, hatten sich doch Besucher vor allem aus der Schweiz und Italien in 600 Bussen auf den Weg nach Ulm gemacht. Was die Sicherheit betrifft, gab es auch wenig Klagen. Die Zahl der Taschendiebstähle und anderer Delikte sei zurückgegangen. Ein Teil der Buden wird heute abgebaut, ein Teil erst am 27. Dezember. Fortsetzung folgt ab dem 25. November 2019.