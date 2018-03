Religion Islamwissenschaftler: Zu Unrecht in Verruf geraten

Ulm / Bernd Rindle

Dr. Mahmoud Abdallah von der Uni Tübingen, sprach über Fehlinterpretation sowie Missverständnisse und forderte mehr Dialog.

Keine andere Religion ist so umfangen von Mythen und Vorurteilen, wie der Islam. Neben der obwaltenden Unkenntnis über die Glaubenslehre in hiesigen Breiten haben nicht zuletzt islamistische Eiferer dafür gesorgt, dass vom Islam aus westlicher Sicht gemeinhin etwas Bedrohliches ausgeht. Der Streit um die Deutungshoheit des Koran in der muslimischen Welt hat zudem wenig zum Verständnis beigetragen.

Einer, der seit vielen Jahren um Transparenz und Aufklärung bemüht ist, lehrt im Zentrum für Islamische Theologie der Universität Tübingen: Dr. Mahmoud Abdallah. Er hat an der legendären Kairoer Al-Azhar Universität studiert, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf promoviert und ist der lebende Beweis dafür, dass Orient und Okzident zusammengehen. Jetzt war er auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung im Haus der Begegnung in Ulm und hat einmal mehr dargelegt, dass der Islam eine „friedliche Religion“ und zu Unrecht in Verruf geraten sei. Um ihn zu verstehen, rät er zu einer differenzierten Betrachtung.

Dabei wollte er nicht verkennen, dass nicht zuletzt auch auf muslimischer Seite Fehler gemacht worden seien, indem man sich nicht früher den extremistischen Auslegungen des Koran entgegengestellt habe. Was das Religionsverständnis erschwere, seien einerseits Missverständnisse und Fehlinterpretationen von 1400 Jahre alten Versen, und andererseits bewusst falsche Auslegungen im Sinne eigener Interessen. Gerade von Radikalen würden einzelne Textteile „aus dem Kontext gerissen“, um sie für ihre krude Ideologie umzufunktionieren.

Dagegen stellt Abdallah unmissverständlich klar: „Es gibt keinen heiligen Krieg.“ Abgesehen davon, dass „ein Krieg niemals heilig sein kann“, stehe im Koran deutlich, dass man sich im Angriffsfall zwar verteidigen, aber vom Islam nie eine Aggression ausgehen dürfe. Der Begriff „Dschihad“ habe eine völlig andere Bedeutung: Wörtlich genommen handle es sich um die „Anstrengung, Bemühung“, und inhaltlich um eine Aufforderung „zu einem besseren Menschen zu werden“, gegen sein Ego anzugehen, aber auch andere dabei zu unterstützen.

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung und manchen Praktiken existiere im Islam Toleranz und „kein Zwang im Glauben“, wie dem Koran zu entnehmen sei: „Wer nun will, der soll glauben, und wer will, der soll ungläubig sein.“ Derartiger Liberalismus beziehe der Koran auch auf Andersgläubige, zumal die „Vielfalt als Zeichen Gottes“ gelte. Nicht die Abgrenzung sei ein islamisches Ziel, sondern „sich kennenzulernen“.

In diesem Zusammenhang appelliert der Islamwissenschaftler an alle Menschen zur Bereitschaft, in einen Dialog einzutreten. Im Sinne der Aufklärung und des gegenseitigen Verständnisses: „Menschen sind plural - sprachlich und kulturell, und das ist auch gut so.“