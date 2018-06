Ulmer Zelt Zu Knyphausen geht zu Herzen

Ulm / Von Udo Eberl

Augen zu und durch: Streulichtalarm im Ulmer Zelt beim Konzert von Gisbert zu Knyp­hausen. „Das Licht dieser Welt“ – auch auf der Bühne inszeniert. Der Sänger und Songwriter erscheint im Dauerkunstnebel mit Babypuder-Aroma oft nur als ein Umriss, als der Mann in der Mitte und doch nicht zu greifen. Der sympathische Freiherr aus dem Rheingau begeistert sein Publikum auch ohne Show-Gedöns und Mitmach-Gesten. Und auch ohne große Ansagen, denn er hat „nicht viel zu erzählen“. So nah und doch so fern.

Augen zu und durch: 2012 starb Knyphausens enger Freund Nils Koppruch, mit dem er unter dem Bandnamen „Kid Kopphausen“ gerade durchgestartet war. Der Nullpunkt trotz zweier erfolgreicher Solo-Alben, dann der Neuanfang. Noch intensiver, geöffneter, ans Herz gehender – der Anti-Showmeister öffnete seine Seele, seine Poesiealben und Tagebücher, stapelte Bilder und Eindrücke und fasste diese fürs dritte Album in Texte, und Jean-Michel Tourette, bekannt von „Wir sind Helden“, produzierte das jüngste Album mit gutem Gespür für die Balance zwischen sensibler Ballade, opulentem Rock mit Bläserpower und kurzem Getöse. Auch live gibt er neben Knyphausen den Ton an. Das Publikum im Ulmer Zelt ist bewegt, bewegt sich, träumt und wippt.

Augen zu und durch: Ein Niels Frevert ist Gisbert zu Knyphausen nicht. Seine Texte berühren, wo sie berühren sollen, aufrichtig und von Herzen. Die Doppelbödigkeit und Kunstfertigkeit geht ihnen meist ab. Die Band spielt knapp zwei Stunden recht souverän, etliche Soli – besonders die der Bläser – bringen die Musiker allerdings an ihre Grenzen. Die Stimme des Sängers? Nicht so wichtig, denn sie trägt dieses Gefühl, diese Schwingung, das Echte. Weniger ist mehr. Das kommt an, besonders wenn Knyphausen allein mit seiner Gitarre zu erleben ist. Nach zwei Zugaben mit insgesamt sechs Liedern haben viele der Besucher im Ulmer Zelt dieses wohlige, warme und unbestimmte Gefühl in sich aufgesogen. Noch einmal die Augen zu, dann raus – draußen ist es nun deutlich kühler.