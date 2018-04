Exkursion Zu Besuch im Haus der kleinen Forscher

Ulm / Kita Weickmannstraße, Kindergarten Mähringen, Kindergarten St. Michael

Freitag, der 13. April war für „Wir lesen mini“-Vorschulkinder aus vier Einrichtungen ganz sicher kein Unglückstag! „Es war sogar ein Glückstag!“, waren sich die Vorschüler aus der Ulmer Kita Weickmannstraße einig. Denn sie gehörten neben dem Gemeindekindergarten Bollingen, dem Katholischen Kindergarten St. Michael Pfaffenhofen und dem Evangelischen Kindergarten Mähringen zu den glücklichen Vorschülern, die am IHK-Forscheratelier zum Thema „Licht, Farben, Sehen“ teilnehmen durften. Früh morgens ging es für die ersten beiden Gruppen los, denn sie mussten pünktlich um 8.30 Uhr startklar zum Forschen in der IHK stehen.

Simone Bergande von der Abteilung Faszination Technik der IHK Ulm begrüßte die Kindergruppen und war ganz erstaunt, dass die Vorschüler auch ihren Kinderreporterausweis und sogar ihr „Wir lesen“-Projektmaskottchen Kritzel mitgebracht haben. Annette Isselstein, eine externe Trainerin, legte dann gemeinsam mit den Kindergruppen los.

Die Kinderreporter aus der Kita Weickmannstraße berichten von ihren Eindrücken:

Wir Kinder wurden gefragt, ob wir wissen, was Farben sind. Ob die Farben bei Helligkeit und Dunkelheit gleich bleiben? Oder ob es jemanden gibt, der alles weiß. Gemeinsam stellten wir fest, dass es niemanden auf der Welt gibt, der alles weiß. Daher sammeln Menschen Wissen und dokumentieren dies und geben es an andere weiter. Vor allem, wenn man etwas nicht weiß, dann erforscht man es. Die Menschen, die dies machen, heißen Forscher. Und genau aus diesem Grund wurden im IHK-Forscheratelier die Vorschüler zu Forschern.

Ein Periskop für den Spion

Zum Beispiel besprachen wir, was ein Spion ist. „Ein Spion – das ist eine Art Detektiv!“, stellten wir fest. Der Spion benötigt ein Utensil, damit er nicht gesehen wird, aber den anderen beobachten kann. Wir benötigen dazu ein Gerät, mit dem man um die Ecke schauen kann – also ein Periskop.

Gesagt getan, wir bildeten kleine Gruppen von zwei bis drei Personen und bauten uns ein „Umdieeckeschaugerät“ aus Toilettenrollen. Wir benötigten Scheren, etwas Klebeband und Spiegelfolie. Zuerst schneidet man aus dem Karton zwei kleine Fenster heraus. Nun wird die Spiegelfolie so ins Innere der Rolle geklebt, dass die einander gegenüberliegen und mit den spiegelnden Flächen zueinander zeigen. Beide Spiegelfolien müssen gleich schräg einge­klebt werden. Rolle verschließen, zukleben und den nächsten Übeltäter ausfindig machen. Das war eine sehr schwierige Aufgabe. Danach durften wir noch einen Kreisel aus alten CD-Roms gestalten.

Die Zeit verging wie im Fluge, nach einer kleinen Getränkestärkung machten wir uns dann nach 90-minütiger Forschungsarbeit auf den Heimweg zum Kindergarten. Wir haben für uns gelernt, dass es kein richtig und falsch beim Forschen gibt! Das war ein erlebnisreicher Forscher-Experimente-Tag!

Um 10 Uhr ging es dann für die zweite Forscherrunde weiter. Bewaffnet mit den Reportermützen erkundeten auch die Vorschüler vom Kindergarten Mähringen viele neue und auch unbekannte Dinge. Noel probierte direkt eine Brille aus, die man aufklappen konnte. Sarah schaute durch ein Kaleidoskop und reichte es den anderen weiter. Elias schaute in eine Kiste, in der sich Obst befand und meinte: „Was ist denn da drin? Ach nur Obst, damit kann man nix machen, das riecht nur gut!“

Nach einer kurzen Ausprobierphase setzten sich alle Kinder in einen großen Stuhlkreis. Annette setzte sich zu uns und erklärte uns, dass wir im Haus der kleinen Forscher sind. Sie fragte: „Wofür braucht man denn Forschen?“ Noel wusste direkt eine Antwort: „Forschen tut man zum Gucken, ob alles ok ist!“ Annette Isselstein fragte in die Runde: „Und was braucht man zum Forschen?“ Lias überlegt kurz: „Na Licht! Sonst sieht man nix.“ Annette schloss sich an: „Ja wo sind denn dann die Farben wenn es dunkel ist? Sind die dann weg oder wo sind die?“ Luisa meint dazu: „Ne, die sind noch da! Aber wir können sie nicht sehen!“

Dann durften wir uns an die Tische im Raum verteilen. Wir bekamen die Aufgabe, etwas zu bauen, mit dem man um die Ecke sehen kann. Mit Klorollen, Klebeband und Spiegeln ging es frisch ans Werk. Schließlich sind wir Reporter und das ist ja sowas Ähnliches wie ein Detektiv. Da kann man sowas sicherlich gut gebrauchen.

Lias: „Ich hab sowas gemacht wie ein Licht und das kann auch ein Lautsprecher sein. Außendran hab ich noch Spiegelfolie rangeklebt.“ Luisa: „Ich hab was gemacht mit ner Klorolle. Wenn man da reinguckt hat man seine eigene Hand gesehen.“ Sarah: „Ich hab auch sowas gemacht wie Luisa, aber ich bin nicht fertig geworden. Dann hab ich noch so eine CD gemacht. Mit einer Murmel kann die sich schön drehen und sieht dann toll aus.“ Victoria: „Mir gefällt meine CD gut, die ich gemacht habe, die durfte ich auch mit nach Hause nehmen.“ Emil: „Da waren lauter Spiegel auf den Tischen!“

Einmal ist Keinmal

Die Zeit im Haus der kleinen Forscher verging wie im Flug. Auch wenn nicht alle nachher um die Ecke schauen konnten, hatten wir doch eine schöne Zeit. Auf die Frage, ob wir das gerne mal wieder machen würden haben alle Kinder mit: „Jaaaaaa!“ geantwortet. Schließlich ist einmal Keinmal!

Die Kinderreporter aus Kadeltshofen vom Kindergarten St. Michael schließen sich dieser Meinung an:

„Wir haben einen „Seitengucker“ gebastelt. Es war ganz schön schwierig, den Spiegel richtig rein zu stecken. Aber mit gegenseitiger Hilfe haben wir es geschafft! Zu Hause haben wir unsere Familie damit beobachtet! Vielen Dank für den tollen Vormittag!“