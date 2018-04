LWF Fahrbares Tonstudio im Tourbus

Ulm / Amrei Groß

Auf der LWF verkaufen Joe und Joon Wolfsberg Kerzen. Kaum einer ihrer Kunden weiß, dass er es mit Stars zu tun hat.

Ganz versteckt ist er geparkt, am südwestlichsten Ende des Volksfestplatzes. Und trotzdem springt der alte, weiß-gelbe Büssing-Tourbus aus dem Jahre 1969 sofort ins Auge. Der Oldtimer ist das Zuhause auf Zeit von Joe Wolfsberg und seiner Tochter Joon, die auf der Messe Leben­-Wohnen-Freizeit ihre Erfurter Feuerblumen an den Mann und die Frau bringen. Wer den Bus betritt, beginnt eine Zeitreise in die Ära von Johnny Cash und Co, die Zeit von Bluegrass und Rock, in der ein Wort noch mehr zählte als heute ein schriftlicher Vertrag.

Joe (48) und Joon Wolfsberg (26) sind Berufsmusiker, Tüftler aus Leidenschaft, Künstler. Ihr Musikstil pendelt irgendwo zwischen den Rolling Stones, Bruce Springsteen, den White Stripes und den Kings of Leon.

„Be yourself, everyone else is already taken“ – auf Deutsch: sei du selbst, alle anderen gibt es schon – steht in großen, roten Lettern an der Wand im Bus. Kaum ein Zitat könnte Vater und Tochter besser beschreiben als diese Worte von Oscar Wilde. Die beiden leben ihren Traum; sind die ganze Sommersaison über irgendwo zwischen der holländischen Küste und Süddeutschland zu Hause. Mit ihrer „Joon Wolfsberg Band“ spielen sie Blues-Rock auf großen Festivals, als Zweier-Gespann treten sie in den Fußgängerzonen von verschiedensten Städten auf. Heute hier, morgen dort. Geht nicht, gibt es für sie nicht.

Berufswunsch: Musiker

Freilich ist das Leben, für das sich Joe und Joon entschieden haben, nicht immer einfach. Dennoch schütteln beide auf die Frage, ob sie sich etwas anderes vorstellen könnten, den Kopf. „Für mich gab es nie einen anderen Berufswunsch“, sagt Joon. Mit sechs Jahren lernte sie Klavier und Schlagzeug, mit zwölf Jahren bekam sie erstmals Gesangsunterricht. Das Gitarrespielen kam „nebenher“ dazu, sagt sie.

Da war es nur eine Frage der Zeit, bis Joon Wolfsberg erste eigene Songs schrieb. Sie war 15 Jahre alt, als der US-amerikanische Rapper und Sänger Will.i.am mehrere namhafte Kollegen dazu einlud, Lieder für sein Anti-­Kriegs-Projekt „In My Name“ beizusteuern. Joon Wolfsberg griff zur Gitarre, sang und spielte einen eigenen Titel ein. Was folgte, war eine Art kleiner Durchbruch. Der Star war begeistert, stellte den Song auf seiner Homepage vor. „Quasi über Nacht ist die Zahl unserer Fans auf der Internet-Plattform My Space von 1000 auf 50.000 gestiegen“, erinnert sich die heute 26-Jährige.

Vor drei Jahren kauften Joe und Joon nach dem Tod des Rennfahrers Herbert Lingmann dessen historischen Büssing-Bus. Mit alten und neuen Freunden brachten sie den Oldtimer auf Vordermann und richteten in seinem Inneren das moderne Studio ein, mit dem sie heute unterwegs für verschiedenste Auftraggeber produzieren. Dann und wann dient „Herkules“, wie Lingmann den Bus einst taufte, den Musikern auch als fahrbare Bühne: Auf seinem Dach kann wunderbar gerockt werden.