Sedelhöfe Zoff um den Zugang zur City

Die Sohle der Sedelhöfe ist erreicht, deshalb wird das schwere Baugerät am Freitag mit einem großen Kran herausgehoben. Die Gucklöcher in der Plane entlang der Bahnhofstraße dürften dann bei vielen Passagen sehr begehrt sein. © Foto: Matthias Kessler

Ulm / Harald John

Die Sedelhöfe sollen mit einer Passage an die Bahnhofsgarage angebunden werden. Der Handel sorgt sich.

Die Sedelhöfe sind am Tiefpunkt angekommen. Das allerdings darf getrost als Highlight auf dem Weg zur Fertigstellung gewertet werden. An diesem Freitag – es ist ein 13. – werden die Baugeräte vom Bagger bis zum Kran mithilfe eines Mobilkrans aus der 18 Meter tiefen und rund 10.000 Quadtratmeter großen Baugrube gehoben. Im Anschluss soll es baulich gesehen nur noch nach oben gehen. Dafür wird das Berliner Unternehmen KoHa zuständig sein.

Unterirdische Passage

Während die Sedelhöfe im nun neuen Zeitplan liegen und mit dem Neubau des Hauses Bahnhofsplatz 7 einen echten Hingucker als Entree zur Innenstadt präsentiert haben, droht wenige Meter weiter unten Streit. Es geht erneut um die unterirdische Passage, die den zentralen Platz der Sedelhöfe – den Albert-Einstein-Platz – mit der im Bau befindlichen Tiefgarage und später auch mit dem Bahnhofsgebäude verbinden soll.

Die 14,80 Meter breite Passage, die Einstein-Passage heißen soll, wird am östlichen Ende Richtung City zwei Ausgänge haben. Der linke, nördliche führt über eine Rolltreppe auf den Einstein-Platz. Für diese Lösung hatten die Investoren von DC geworben, um Kunden bequem und direkt in das innerstädtische Quartier mit vier eigenständigen Geschäftshäusern und 18.000 Quadratmetern Handelsfläche zu lotsen.

Treppe sorgt für Ärger

Der Unmut des innerstädtischen Handels aber entzündet sich am südlichen Ausgang, einer Art „Shortcut“ Richtung Bahnhof- und Hirschstraße. Denn hier soll nach den Plänen der Investoren eine sechs Meter hohe, „stationäre“ Treppe gebaut werden. „Das ist für uns keine akzeptable Lösung“, sagt IHK-Geschäftsführer Otto Sälzle auf SWP-Nachfrage. Die Höhe von sechs Metern sei für die Passanten, die nur in die Innenstadt wollen, eine Zumutung. Da die Ulmer City, die Händler und die IHK seinerzeit den Investoren von DC bei der direkten Anbindung des Untergeschosses an den Einstein-Platz deutlich entgegenkommen seien, erwarte man im Gegenzug auch Unterstützung durch den Einbau einer Rolltreppe.

Da man seinerzeit den Investoren von DC bei der Führung der Passage entgegenkommen sei, erwarte man nun im Gegenzug auch Unterstützung durch den Einbau einer Rolltreppe.

IHK sucht das Gespräch

„Eine Rolltreppe ist nicht teuer, deshalb unterstützen wir den Plan“, sagt CDU-Fraktionschef Thomas Kienle. Und auch Michael Klamser, Vorsitzender des Ulmer City Marketings, wirbt für eine Rolltreppe: „Das ist die beste Möglichkeit, um Menschen aus Richtung Bahnhof zu den Geschäften der Innenstadt zu bringen.“ Am Ulmer Bahnhof kommen im Schnitt 29.000 Reisende pro Tag an, in Stoßzeiten wie an Samstagen gehen rund 7400 Personen durch die Fußgängerzone.

Noch kein Gespräch

Noch, so betont IHK-Chef Sälzle, könnten die Planungen für die Einstein-Passage modifiziert werden, schließlich beginne der Abriss des Hauses Bahnhofsplatz 7 erst in den kommenden Tagen. „Aber wenn wir zu lange warten, werden wir für sehr lange Zeit an der Treppe nichts mehr ändern können.“ Deshalb haben Ulmer City und IHK zuletzt auch mehrfach versucht, mit den Verantwortlichen von DC zu sprechen. „Leider hat sich bislang noch kein Gespräch ergeben.“