Löwen, Tiger, Elefanten und Giraffen dürfen seit Januar 2017 laut Wildtierverbot in Ulm nicht mehr gezeigt werden. Entsprechend werden der Festplatz in der Friedrichs­au und andere städtische Plätze nicht mehr an Zirkusse vergeben, die Wildtiernummern im Programm haben. Das hatte im Dezember...