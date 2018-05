Klosterhof Zeitreise ins Mittelalter

Wiblingen / edru

Schon zum 10. Mal wird im Wiblinger Kloster ein mittelalterliches Spektakel geboten. Vom 10. bis 13. Mai treten Gaukler, Spielleute, Ritter und Handwerker auf. Waren werden an über 100 Marktständen angepriesen, und die Handwerker lassen sich auch gern über die Schulter schauen. Viel zu staunen gibt es beim Ritterturnier samt großer Feuershow am Samstagabend. Die Zeitreise ins Mittelalter beginnt am Donnerstag und Samstag um 10 Uhr und dauert bis 23.30 Uhr. Am Freitag ist von 17 bis 23.30 Uhr und Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Tage über soll auch ein großes Angebot an Speis und Trank die Familien in den Klosterhof locken. Erwachsene zahlen 12,50 Euro und Kinder (unter Schwertmaß) 8 Euro Eintritt. Günstiger ist es am Freitag. Dann zahlen Erwachsene 8,50 und Kinder 5,50 Euro. Die Turniere werden extra berechnet.