Weltladentag Zeit für mehr Menschenrechte

Ulm / Alexander Honold

Der internationale Weltladentag steht dieses Jahr unter dem Thema „Ausbeutung stoppen“. Auch der Ulmer Verein will darauf aufmerksam machen, dass es Menschenrechts- und Umweltverstöße gibt. „Auch deutsche Firmen sind nicht selten daran beteiligt oder profitieren zumindest davon“, sagte Lothar Heusohn vom Weltladen-Verein, als er das Programm für den kommenden Samstag, 12. Mai, vorstellte.

Eine der bekanntesten Vorfälle in der jüngsten Zeit war etwa der Einsturz der Textilfabrik von Sabhar in Bangladesch. Bei dem Unglück im April 2013 gab es fast 1200 Tote und mehr als doppelt so viele Verletzte. Obwohl das Gebäude gesperrt worden war, wurden die Angestellten der Fabrik von den Betreibern gezwungen, ihre Arbeit dort fortzusetzen.

Um Ereignissen wie diesen entgegenzuwirken, wurden ursprünglich, auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) im Jahr 2015 nachhaltige Entwick­lungs­ziele verabschiedet. 193 Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, verpflichten sich darin, weltweit für sozial- und umweltverträgliche Produktionsweisen zu sorgen. Unter den Zielen stehen unter anderem die Bekämpfung von Armut, Hunger und des Klimawandels.

Trotz dieser Vorgaben komme es in vielen deutschen Unternehmen dennoch immer wieder zu Verstößen. Als Grund nennt Kirsten Tretter, Geschäftsführerin des Ulmer Weltladens, dass zwischen den Firmen und der Bundesregierung nur freiwillige Leitprinzipien zu diesen Themen beständen. Die Unternehmen werden somit nicht dafür belangt, wenn sie gegen Arbeits- oder umweltrechtliche Richtlinien verstoßen.

„Genau da muss etwas dagegen getan werden. Die Unternehmen müssen gesetzlich dazu verpflichtet werden, entlang ihrer gesamten Lieferkette auf Menschenrechte und Arbeitsstandards zu achten und diese auch einzuhalten. Das mit Gesetzen durchzusetzen und gegebenenfalls zu klagen, ist eine Sache der Politik“, sagte Heusohn weiter. Umsetzen ließen sich diese Ziele zudem mit neuen Stellen in den Firmen, deren Aufgabe es wäre, auf die Einhaltung dieser Vorgaben zu achten.

Erreicht werden sollen die Ziele durch Petitionen, die von den Weltläden in ganz Deutschland ab dem 12. Mai vorangetrieben werden. Bis zum 7. Oktober, dem Welttag für menschenwürdige Arbeit, sollen Unterschriften gesammelt werden, um sie dann den Bundestagsabgeordneten der jeweiligen Wahlkreise zu übergeben.

Info Der Ulmer Weltladen in der Pfauengasse 28 feiert sein Weltladenfest am Samstag, 12. Mai, von 11 bis 14 Uhr. Dabei gibt es Infostände, fairen Kaffee, Livemusik und eine Schokoladenverkostung.