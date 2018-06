Kommentar Harald John zur Sperrung der Gänstorbrücke Zeit für einen Notfallplan

Ulm / Harald John

Diese Nachricht ist ein Schock für Ulmer und Neu-Ulmer. Die nach der Adenauer-Brücke wichtigste Verbindung über die Donau ist marode, lange Sperrungen sind die Folge. Wie lange, mag noch niemand genau sagen, aber man muss das Schlimmste befürchten. Die Gänstorbrücke wird zum Nadelöhr, zur Staufalle. Es ist ein Alptraum für alle Pendler.

Denn die Verkehrsströme werden sich verlagern, mit schlechten Aussichten für die Ludwig-Erhardt-Brücke und die – ebenfalls sanierungsbedürftige – Adenauerbrücke. Hier drohen noch häufiger Staus. Ausgerechnet in einer Phase, in der erste Sperrungen für den Bau der Straßenbahn aufgehoben werden und der Start der Linie 2 bevorsteht, muss ein neuer Rückschlag verarbeitet werden.

Beide Städte müssen jetzt schnell und entschlossen handeln. Es braucht einen Notfallplan für den Verkehr in Ulm und Neu-Ulm und zügige Planungen für einen Brückenneubau. Gedankenspiele, ob in der Frauenstraße künftig Tempo 20 oder 30 gefahren werden darf, haben sich damit erledigt. Die Baubehörde braucht ihre Kraft und alle Kapazitäten dafür, den Verkehr in Fluss zu bekommen.