Vortrag Journalist Richard Gutjahr: „Über Hass reden“

Ulm / Beate Rose

Beim Abschlussvortrag springt der Journalist Richard Gutjahr für die erkrankte Moderatorin Dunja Hayali ein.

Es war der 14. Juli 2016, als in Nizza ein Lkw-Fahrer auf der Promenade in eine Menschenmenge fuhr. Der Journalist und Blogger Richard Gutjahr machte mit seiner Familie dort Urlaub, er filmte die Tat. Seine Aufnahmen des weißen Lkw wurden auf sämtlichen Nachrichtenkanälen gezeigt. Acht Tage später ist Gutjahr einer der ersten Reporter, die beim Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum vor Ort sind und berichten. „Der Terror, der uns erreichen sollte, fing erst an“, sagte Gutjahr am Samstag im Stadthaus.

Denn dass Gutjahr bei beiden Anschlägen sofort vor Ort ist, ruft Verschwörungstheoretiker weltweit auf den Plan. Sie schreiben Kommentare zu Gutjahr, stellen 1.200 Videos über ihn und seine Familie zusammen, dichten Songs – und zwar alle der unglaublich widerwärtigen Art, die jederzeit im Internet abrufbar sind. „Erschieß dich du Sau!“, ist da noch harmlos. Eine Auswahl des „Shit-Tsunami“ lässt er auf die Zuhörer los – was für alle nur schwer auszuhalten ist.

Gutjahr sprach im Stadthaus zu „Macht, Medien, Manipulation“, er hatte das Thema von Dunja Hayali übernommen, die eigentlich den Abschlussvortrag der 11. Ulmer Denkanstöße hätte halten sollen. Die Fernsehmoderatorin war erkrankt, Gutjahr kurzfristig eingesprungen. Er kündigte an: „Ich möchte mit Ihnen über Hass reden. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie das nicht betrifft.“

Seine zentrale These: Wir leben in einer Zeit der Revolution, der digitalen Revolution. Er belegt das anhand von Umbrüchen in der Medienlandschaft. Fernsehsendern brechen die Zuschauer weg, Zeitungen die Leser. Denn: „Man braucht keine Intendanten und Chefredakteure mehr.“ Stattdessen sind „wir ein Land geworden von 80 Millionen Chefredakteuren“. Das Internet macht’s möglich. Das lasse sich nicht mehr aufhalten, denn „niemand lässt sich das Smartphone wieder wegnehmen“. Das Internet will Gutjahr übrigens nicht als Medium verstanden wissen, sondern als Infrastruktur. „Aus jedem Empfänger wird auch ein Sender“, verdeutlichte er. Den Umgang der Zeitungen und Fernsehsender mit dem Internet – Gutjahr moderiert etwa die Spätnachrichten im Bayerischen Rundfunk – beschreibt er eher als hilflos.

Seine Theorie von der „Schnittstelle, an der wir leben, die die nächsten 500 Jahre verändern wird“, begründet er damit, dass Technik in fast jeden Beruf Einzug hält. Aus seiner Arbeit als Nachrichtensprecher berichtete er, dass noch vor geraumer Zeit zehn Leute im Studio beschäftigt waren, ihn abzufilmen, Kameraleute wie Kabelträger. Heute steht er allein in einem Nachrichtenstudio, den Rest erledigen Maschinen. Wobei er der Technik durchaus positive Seiten abgewinnt, etwa wenn er den Roboter anführt, der „einen Tumor hundertmal besser erkennen kann als ein übernächtigter Chefarzt“.

Am Ende seines eineinhalbstündigen Vortrags bekannte Gutjahr, dass er die Leute nicht entmutigen wolle, sich mit Internet und Smartphone auseinanderzusetzen. „Das ist nicht das erste Mal, dass Menschen vor solchen Veränderungen stehen.“ Gegen Hass in den Medien helfe die Fähigkeit der Empathie. Es gilt, eine digitale Empathie zu entwickeln.

Am Ende machte nicht nur der Moderator der samstäglichen Vorträge, der Ulmer Journalist Hans-Uli Thierer, deutlich, dass der Ersatzmann Gutjahr ein Gewinn war. „Sie waren umwerfend.“ Das Publikum dankte Gutjahr mit tosendem Applaus.