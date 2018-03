Evakuierung Zehn-Zentner-Bombe wird am Sonntag entschärft

Am Fundort auf dem Baugelände ist der Sprengmeister aus München bereits seit gestern an der Arbeit. © Foto: Matthias Kessler

Neu-Ulm / Christine Liebhardt

Auf dem Gelände des künftigen Südstadtbogens ist am Donnerstagnachmittag eine weitere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie liegt am westlichen Ende des Baugrunds auf Höhe der Von-Hünefeld-Straße 28 und ist mit 500 Kilogramm deutlich größer als der 75 Kilo schwere Blindgänger, den ein Sprengmeister dort bereits vor zwei Wochen entschärft hatte (wir berichteten). Wenn er am morgigen Sonntag, 18. März, wieder anrückt, wird deshalb ein deutlich größerer Bereich in der Neu-Ulmer Innenstadt evakuiert: Um 8.30 Uhr müssen Anwohner in einem 500-Meter-Radius um die Fundstelle ihre Häuser verlassen (siehe Grafik). Etwa 600 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, BRK und THW sind im Einsatz. Für die Bevölkerung bestehe aber laut Stadtverwaltung keine Gefahr.

Evakuierung Betroffen sind etwa 12 6000 Menschen im Bereich von der Insel im Norden bis zur Oderstraße im Süden, im Westen bis zur Villenstraße und im Osten bis zur Meininger Allee Höhe Künetteweg. „Innerhalb des Kreises darf sich während der Entschärfung niemand befinden“, erläuterte Guido Limmer vom Polizeipräsidium Schwaben-Südwest gestern auf einer Pressekonferenz. Die Stadt Neu-Ulm verteilt ebenfalls seit gestern Flugblätter in den betroffenen Gebäuden, auf denen steht, wann die Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen und wo sie sich aufhalten können. „Wir machen das jetzt, um den Menschen zu ermöglichen, ihr Wochenende zu planen“, sagte Thomas Nägele von der Stadtverwaltung. Für alle, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können, stehen die Turnhalle der Weststadtschule (Schießhausallee 7) sowie für Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Hochschule Neu-Ulm zur Verfügung. Für letztere gibt es einen Fahrdienst (siehe Info-Kasten).

Von 8.30 Uhr an werden Teams aus Feuerwehr und Polizei an jede einzelne Tür in der Sicherheitszone klopfen und nachsehen, ob noch jemand da ist. Das wird voraussichtlich rund sechs Stunden dauern. Sollten sich Menschen weigern, ihre Wohnung zu verlassen, „werden wir versuchen, sie freundlich zu überreden“, sagte Polizeivizepräsident Limmer. Wer bleibe, tue das auf eigene Gefahr. „Wir werden keinen Zwang anwenden.“ Die Stadt Neu-Ulm bittet Anwohner darum, am Sonntag auf Durchsagen zu achten und ihre Radiogeräte einzuschalten. Aktuelle Informationen wird es außerdem auf der Homepage (nu.neu-ulm.de) und in den sozialen Medien der Stadt Neu-Ulm geben. So wird auch bekannt gegeben, wann die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen. Gaststätten, Bäckereien und ähnliche Geschäfte bleiben während des Einsatzes geschlossen.

Verkehr Bereits von 8 Uhr an werden alle Straßen innerhalb der Sicherheitszone für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind auch der Allgäuer Ring und die Herdbrücke. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der öffentliche Nahverkehr wird umgeleitet. Züge halten ebenfalls von 8 Uhr nicht mehr am Neu-Ulmer Bahnhof, sondern fahren durch.

Entschärfung Die beiden mechanischen Zünder der Bombe – „einer vorne, einer hinten“ – seien weder ausgelöst noch beschädigt, sagte Thomas Nägele. „Deshalb kann man sie ruhig liegen lassen.“ Der Blindgänger sei durch den Kampfmittelräumdienst gesichert. Wenn morgen alle Menschen den Sicherheitsradius verlassen haben, werden die Sprengmeister vom Sprengkommando München mit der Entschärfung beginnen. Das dauert voraussichtlich rund eine Stunde. Doch dann ist ihre Arbeit noch nicht getan: Denn außer der Zehn-Zentner-Bombe könnte am anderen, östlichen Ende des Geländes Höhe Ausfahrt Glacis-Galerie noch ein weiterer Blindgänger im Erdreich liegen.

Wie berichtet, war dieser Verdacht bereits vor zwei Wochen aufgekommen. Ursprünglich sei geplant gewesen, die Fundstelle erst am nächsten Sonntag, 25. März, zu untersuchen, berichtete Nägele. Stattdessen werde nun alles auf einmal erledigt. Sollte es sich tatsächlich um eine weitere Bombe handeln, wird auch sie entschärft. Auf die Frage, weshalb die Bomben trotz einer Untersuchung des Grunds vor Baubeginn erst jetzt gefunden worden seien, antwortete Oberbürgermeister Gerold Noerenberg, dass sehr viel Metall im Boden sei. „Dann ist die Bombe nicht zu erkennen, deshalb muss schichtweise vorgegangen werden.“