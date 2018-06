Ulm und Umgebung Zehn Wochenend-Tipps an der frischen Luft

Ulm / Susanne Klöpfer

Für das Wochenende sind bis zu 31 Grad und Sonnenschein vorhergesagt. Also raus und das Wetter genießen! Hier sind 10 Tipps.

Es gibt vieles, was man bei so schönem Wetter am Wochenende machen kann:

Ab an den See!

Ob an den Bodensee oder doch an einen Baggersee in der Nähe - bei solchen Temperaturen ist eine Abkühlung im kühlen Nass angenehm. Einfach in der Sonne entspannen, Volleyball oder Tischtennis spielen, dösen, abkühlen im Wasser und wieder alles von vorne. Und wer kein Seewasser mag, geht einfach ins Freibad. Alle Seen und Freibäder in Ulm und der Umgebung in der Übersicht:

Kino bei Sonnenuntergang

Der schöne Sommertag neigt sich dem Ende zu, wie wäre es da noch mit einem Film im Open-Air-Kino? Mit dem Einsetzen der Dunkelheit beginnt der Film. Und zwar an unterschiedlichen Orten: Zur Auswahl stehen unter anderem Burg, Park oder Marktplatz.

Bewegung an der frischen Luft

Joggen, Wandern oder Radeln, so schönes Wetter verleitet dazu, aktiv zu werden. Denn bei blauem Himmel und Sonnenschein ist das doch noch viel schöner!

Eis, Eis, Baby!

Eine, zwei, drei oder mehr Kugeln Eis haben noch niemandem geschadet - im Gegenteil. Ob in der Waffel oder im Becher, mit oder ohne Laktose, klassische oder exotische Sorten - Eis geht einfach immer. Alle Eisdielen und die aktuellen Preise in Ulm und Neu-Ulm findet ihr:

Schlauchboot auf der Donau

Ja ist denn schon Schwörmontag? Nein, aber wenn das Schlauchboot sonst eh nur unbenutzt im Keller liegt, warum nicht an einem Sonnentag die Donau runter treiben lassen. Natürlich gerne mit einem kühlen Getränk in der Hand. Aber Achtung: Nicht den Sonnenschutz vergessen!

Ulmer Zelt - Endspurt

Gute Musik, schönes Wetter und etwas Kühles zu trinken - bis zum 7. Juli gibt es noch verschiedene Veranstaltungen beim Ulmer Zelt in der Friedrichsau.

Ab an die Donau oder in den Park

Eine Decke eingepackt, kleine Snacks und was Gutes zu trinken mitgenommen und ab auf die nächste Grünfläche. Wer keine Lust auf andere Menschen hat, der setzt sich einfach mit einem guten Buch an die Donau - das kann nämlich auch alleine ganz toll sein.

Kleiner Wochenend-Ausflug

Kurzurlaub gefällig? Wie wär’s mit einem Ausflug an den Blautopf, zum Schloss Hohenzollern oder zum Bodensee?

Park zusammen grillen

Mit Freunden zusammen im Park sitzen, eine Wurst auf dem Grill und ein Bier in der Hand - so kann man seinen Sommertag verbringen.

Raus und Sonne genießen!

Ach, wenn man ehrlich ist: Bei dem schönen Wetter lautet die einzige Devise: einfach rausgehen und die Sonnenstrahlen auf der Haut spüren.