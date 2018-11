Hilfe Zehn Jahre Runder Tisch „Häusliche Gewalt“ in Ulm

Zehn Jahre Runder Tisch „Häusliche Gewalt“ in Ulm

Ulm / Verena Schühly

„Das Thema häusliche Gewalt ist leider nach wie vor aktuell.“ Das sagte Diana Bayer vom Frauenbüro der Stadt gestern beim Pressegespräch über das zehnjährige Bestehen des Runden Tischs „Häusliche Gewalt“ in Ulm. In dieser Zeit wurde ein gut vernetztes Unterstützungsangebot entwickelt für Frauen und Kinder, die in den meisten Fällen häuslicher Gewalt betroffen sind.

Die Fallzahlen sind in dieser Zeit gestiegen. „Das liegt in erster Linie daran, dass das System hellhöriger und sensibler geworden ist. Die Menschen schauen genauer hin und melden sich, weil sie wissen, wie die Hilfskette funktioniert“, sagte Siegfried Sauter vom städtischen Jugendamt.

62 Fälle von häuslicher Gewalt sind 2018 schon im Bereich der Ulmer Polizei aktenkundig geworden. 170 Fälle wurden seit Jahresbeginn der Kinderschutzstelle gemeldet, berichtete Sauter weiter. „Das sind so viele wie nie.“ 2017 waren es 143 Fälle.

Wie funktioniert die Hilfskette? Wenn bei der Polizei ein Fall von häuslicher Gewalt gemeldet wird – egal ob vom Opfer oder von Nachbarn –, schickt sie meist zwei Streifen los. Parallel wird überprüft, ob der Täter schon bekannt ist. Die Beamten leiten erste Maßnahmen ein, sprechen beispielsweise einen Platzverweis aus. Gegebenenfalls geht eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Möglichst rasch wird die Stadt informiert: Frauenbüro und Jugendamt, wenn Kinder betroffen sind. Mitarbeiter nehmen Kontakt zu den Opfern auf und vermitteln Unterstützung, beispielsweise über den Verein Frauen helfen Frauen. Die Ortspolizeibehörde kann den Platzverweis auf 14 Tage verlängern. 15 bis 20 Mal im Jahr passiert das. „Damit Frauen in Ruhe überlegen können, wie es für sie weitergehen soll“, erläuterte Anja Schlumpberger von Frauen helfen Frauen.

Die Frau bekommt Unterstützung, egal ob sie sich für Trennung entscheidet oder dafür, es nochmal mit dem Partner zu versuchen. Sauter: „Manche Paare müssen lernen, Konflikte überhaupt gewaltfrei zu lösen.“ In anderen Fällen kommen eine Anwältin, das Familiengericht oder das Frauenhaus mit ins Boot.

Für Kinder gibt es spezielle Angebote, beispielsweise über den Kinderschutzbund. Und seit einem Jahr bietet die psychologische Beratungsstelle der Diakonie ein extra Programm für gewalttätige Männer an.

„Häusliche Gewalt ist keine Privatsache. Wir schauen darauf“, betont Schlumpberger.