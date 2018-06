Ulm / C.K.

Die Stadt Ulm überprüft aktuell mit zwei Messstationen die Verkehrsauslastung am Hafenbad.

Für die zukünftige Planung der Verkehrsinfrastruktur misst das städtische Straßenbauamt Ulm derzeit das Aufkommen an Autos, Radfahrern und Fußgängern am Hafenbad. Dafür hat die Stadt am Montag zwei Messtationen am Frauengraben und der Heimstraße aufgestellt. Die Kameras zeichnen Videomaterial auf, das anschließend ausgewertet wird.

Ob diese Maßnahme etwas mit der Geschwindigkeitsbegrenzung in der Frauenstraße zu tun hat, konnte vom Stadtbauamt nicht bestätigt werden.